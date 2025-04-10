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日本公明黨黨魁22日訪中 擬轉交石破茂親筆信

記者陳湘瑾／即時報導
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日本公明黨黨魁齊藤鐵夫10日宣布將於22至25日訪中，並將轉交日相石破茂的親筆信給中國國家主席習近平。（路透）
日本公明黨黨魁齊藤鐵夫10日宣布將於22至25日訪中，並將轉交日相石破茂的親筆信給中國國家主席習近平。（路透）

共同社報導，日本公明黨黨魁齊藤鐵夫在10日的黨中央幹事會議上宣布，將於22至25日訪問中國大陸。齊藤對北京之行正協調與中共幹部、政府要人會談。他表示，將增進日中間的友好，同時「將就經濟、安全等領域懸而未決的問題坦誠交換意見，致力於積極解決。」

公明黨黨魁上一次訪問中國大陸是2023年11月，相關人士透露，齊藤鐵夫此行可能還會表達希望陸方對日本水產品解禁。同時，日相石破茂擬委託其轉交致大陸國家主席習近平的親筆信，正就此進行協調。

73歲的齊藤鐵夫從1993年至今連續當選11屆眾議院議員，曾任國土交通大臣、環境大臣、眾議院文部科學委員會委員長等職，2024年11月，齊藤鐵夫接任公明黨黨魁。

據陸駐日使館消息，去年齊藤鐵夫接任公明黨黨魁後，陸駐日大使吳江浩曾前往拜會。吳江浩祝賀齊藤履新，亦期待公明黨在齊藤領導下繼續堅定友華信念，積極開展執政黨交流等各領域對話合作；齊藤鐵夫表示，公明黨將堅持友華傳統，推動日中各層級對話溝通、深化各領域交流合作，繼續為增進兩國人民相互理解、推動日中關係改善發展努力。

眾議院 日本 石破茂

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