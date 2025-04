曼谷審計大樓倒塌 泰國輿論質疑中資工程可靠度

在泰國曼谷興建中的政府審計大樓因地震倒塌。(歐新社)

緬甸 發生強震,距離震央1100多公里的曼谷審計大樓倒塌。大樓的工程由中國中鐵的子公司中鐵十局承包,加上部分不合格建材疑似來自中資工廠,引起泰國 各界質疑中資工程的可靠度。

緬甸中部28日中午發生規模7.7(芮氏規模8.2)地震 ,震央在實皆市(Sagaing)西北方約16公里處,深度僅10公里,鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時,曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓應聲倒塌,這棟大樓建成後要做為泰國審計處使用,工程由義大利-泰國合作發展公司(Italian-Thai Development Plc)與中國中鐵(CREC)子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

大樓倒塌後,引起泰國各界對於中國公司承包工程安全性的疑慮。泰國政府清點後發現,除了審計大樓外,中鐵十局在泰國參與的政府相關工程還有自然水資源辦公室、泰中高鐵曼谷到廊開(Nongkhai)段的部分路段、陶公府(Narathiwat)機場的新航廈和宋卡醫院新大樓等共15個工程。

除此之外,審計大樓倒塌現場的部分鋼材送驗後發現不符合標準,疑似是來自一間位於羅勇府(Rayong)的中資工廠。

中國中鐵在中國的一帶一路政策中扮演重要角色,興建中的泰中高鐵就是一帶一路在東南亞的指標性工程,中鐵十局承包泰中高鐵的其中一些路段,也引起高度關注。

泰中高鐵穿過泰國的東北部,來自東北呵叻府(Nakhon Ratchasima)的政治人物馬魯(Marut Chumkhuntod)就指出,中鐵十局興建審計大樓時採用的施工技術沒挺過這次地震,因此曼谷到呵叻的泰中高鐵工程必須經過徹底的結構和標準檢查,以判斷中國的技術是否抗震。

泰國總理貝東塔(Partongtarn Shinawatra)上週下令相關單位調查所有中鐵十局參與的政府工程;特別調查局(Department of Special Investigation)由副局長蘇拉伍(Surawut Rangsai)領軍的36人小組調查審計大樓使用的建材是否合格,以及其中是否有洗錢的狀況。

中鐵十局泰國分公司的股份49%由中鐵十局單獨持有,另外51%分別由3名泰國股東持有,特別調查局除了調查這3人是否只是人頭股東,也將調查工程競標時是否有不公平的狀況。

貝東塔在昨天的內閣會議後並指出,4家工程機構會和公共工程和鄉鎮計畫局(Department of Public Works and Town and Country Planning)合作,模擬大樓倒塌狀況,以找出真正的失事原因,這大概需要3個月的時間。

貝東塔指出,建材不合標準可能是一個原因,但造成倒塌的原因應該不只一個,如果有任何單位被發現要對事故負起責任,都會面臨法律制裁。

中國駐泰使館4日曾以發言人答記者問名義指出,中鐵十局(泰)參與的聯營體已發表聲明表示,施工及材料均嚴格遵循項目合同規定的標準、相關法規、工程標準及良好的工程實踐,確保工程品質安全。中鐵十局(泰)正積極配合泰國政府調查,相信調查會給出一個基於科學、客觀公正的結論。

發言人說,「我們支持對個別企業的不當行為依法查處,但反對對中資企業的詆毀和抹黑」。