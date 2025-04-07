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二戰結束80周年 日皇伉儷訪硫磺島追悼戰亡者

中央社東京7日專電
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日皇德仁與皇后雅子7日向硫磺島戰爭死難者紀念碑獻花。歐新社
日皇德仁與皇后雅子7日向硫磺島戰爭死難者紀念碑獻花。歐新社

日皇德仁與皇后雅子7日訪問太平洋戰爭末期發生激戰的小笠原群島中的硫磺島。時值二次世界大戰結束80周年，日皇伉儷訪硫磺島悼念戰亡者。

日本放送協會（NHK）報導，日皇伉儷7日從東京羽田機場搭乘政府專機起飛，於中午12時半（美東時間6日晚上11時半）左右，抵達硫磺島。

硫磺島行政區分隸屬於東京都小笠原村，距離東京都心（市中心）南方約1200公里處。1945年2月美軍登陸硫磺島，激戰了約1個月，美方約6800人戰亡、日方約2萬1900人戰亡。

上皇明仁與上皇后美智子在擔任日皇及皇后時期，於二戰結束後50周年的前一年1994年2月訪問硫磺島。

這次是日皇德仁與皇后雅子首度訪問硫磺島。倆人在日本海上自衛隊的航空基地聽取有關硫磺島之役等相關資訊的簡報。這些簡報由東京都知事小池百合子、小笠原村長澀谷正昭等做說明。

日皇伉儷之後前往追悼前島民的慰靈碑「硫磺島島民和平祈念墓地公園等3處獻花致意。在追悼美日一共有2萬7000多名戰亡者的「鎮魂之丘」以及追悼日本戰亡者的「硫磺島戰亡者之碑」（天山慰靈碑）前還舉行了「獻水」儀式。

日皇伉儷後來與遺族會、收遺骨團體、前島民等8個團體相關人士進行交流會。之後，7日晚搭乘政府專機返抵東京羽田機場後，返回皇居（皇宮）。

今年是二戰結束80周年，日皇伉儷為了對戰亡者表達慰靈（追悼）之意，正考慮訪問沖繩、廣島、長崎等地。

日皇德仁（中左）和皇后雅子（右）7日前往硫磺島追悼亡者。歐新社
日皇德仁（中左）和皇后雅子（右）7日前往硫磺島追悼亡者。歐新社

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