又沒有美國…中俄伊8日將再度就伊朗核問題磋商

俄羅斯、中國和伊朗三方將於4月8日在莫斯科就伊朗核問題進行磋商。圖為3月14日舉行的「伊朗核問題中俄伊北京會晤」。（圖／取自中國外交部網站）

根據俄通社7日報導，俄羅斯 外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯、中國和伊朗 三方將於4月8日在莫斯科就伊朗核問題進行磋商。時隔僅3周，3國將再度磋商伊朗核問題，且與會者同樣不包含美國。

據報導，伊朗外交部此前表示，中國、俄羅斯和伊朗三方代表將於4月7日至8日在莫斯科就伊核問題進行磋商。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃說，磋商將在4月8日舉行。但報導未提及三方出席的層級及代表。

3周前，中國與俄羅斯、伊朗三方3月14日上午在北京舉行「伊朗核問題中俄伊北京會晤」，當時會議由中國外交部副部長馬朝旭主持，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫、伊朗外交部副部長加里布阿巴迪與會。三方於會後發表聯合聲明指出，「有關方」應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。中國與俄國並歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器。

中國外長王毅當時也會見了俄國與伊朗的副外長，並就解決伊朗核問題提出5點主張，其中包含點名美國應展現政治誠意，早日回歸復談；反對強推聯合國安理會介入等。

美國總統川普 早前曾就伊朗核問題談判施壓，他受訪稱，如果無法與伊朗就伊核問題達成協議，他將轟炸伊朗。根據央視報導，川普本月3日進一步表示，他更願意與伊朗「直接進行接觸」，而不是透過第三方進行談判。伊朗外長阿拉格齊6日回應指，至今伊朗和美國尚未舉行任何一輪談判，伊朗願意與美國談判，但只能以「間接方式」進行。

伊朗外交部發言人巴加埃7日表示，從伊朗的角度看，伊朗可以保證其核計畫的和平性質，國際原子能機構也有能力和工具來檢查和核實伊朗核計劃的和平性質。他並指，美國和一些歐洲國家對伊朗施加了層層制裁，解除制裁需要經過詳細的專家審議和專門的談判。

2015年，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制其核計畫，以換取國際社會解除制裁。2018年5月，美國川普政府單方面宣布退出伊核協議並逐步恢復對伊朗的制裁。伊朗方面則宣布將分階段減少履行協議。