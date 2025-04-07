我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡足7-9小時還喊累？恐是這5原因作祟

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

又沒有美國…中俄伊8日將再度就伊朗核問題磋商

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯、中國和伊朗三方將於4月8日在莫斯科就伊朗核問題進行磋商。圖為3月14日舉行的「伊朗核問題中俄伊北京會晤」。（圖／取自中國外交部網站）
俄羅斯、中國和伊朗三方將於4月8日在莫斯科就伊朗核問題進行磋商。圖為3月14日舉行的「伊朗核問題中俄伊北京會晤」。（圖／取自中國外交部網站）

根據俄通社7日報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯、中國和伊朗三方將於4月8日在莫斯科就伊朗核問題進行磋商。時隔僅3周，3國將再度磋商伊朗核問題，且與會者同樣不包含美國。

據報導，伊朗外交部此前表示，中國、俄羅斯和伊朗三方代表將於4月7日至8日在莫斯科就伊核問題進行磋商。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃說，磋商將在4月8日舉行。但報導未提及三方出席的層級及代表。

3周前，中國與俄羅斯、伊朗三方3月14日上午在北京舉行「伊朗核問題中俄伊北京會晤」，當時會議由中國外交部副部長馬朝旭主持，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫、伊朗外交部副部長加里布阿巴迪與會。三方於會後發表聯合聲明指出，「有關方」應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。中國與俄國並歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器。

中國外長王毅當時也會見了俄國與伊朗的副外長，並就解決伊朗核問題提出5點主張，其中包含點名美國應展現政治誠意，早日回歸復談；反對強推聯合國安理會介入等。

美國總統川普早前曾就伊朗核問題談判施壓，他受訪稱，如果無法與伊朗就伊核問題達成協議，他將轟炸伊朗。根據央視報導，川普本月3日進一步表示，他更願意與伊朗「直接進行接觸」，而不是透過第三方進行談判。伊朗外長阿拉格齊6日回應指，至今伊朗和美國尚未舉行任何一輪談判，伊朗願意與美國談判，但只能以「間接方式」進行。

伊朗外交部發言人巴加埃7日表示，從伊朗的角度看，伊朗可以保證其核計畫的和平性質，國際原子能機構也有能力和工具來檢查和核實伊朗核計劃的和平性質。他並指，美國和一些歐洲國家對伊朗施加了層層制裁，解除制裁需要經過詳細的專家審議和專門的談判。

2015年，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制其核計畫，以換取國際社會解除制裁。2018年5月，美國川普政府單方面宣布退出伊核協議並逐步恢復對伊朗的制裁。伊朗方面則宣布將分階段減少履行協議。

伊朗 俄羅斯 川普

上一則

俄拒無條件停戰 澤倫斯基批美國缺乏回應

下一則

緬甸強震逾3500人罹難 搜救生還者行動漸收尾

延伸閱讀

俄拒無條件停戰 澤倫斯基批美國缺乏回應

俄拒無條件停戰 澤倫斯基批美國缺乏回應
已和日相石破茂通話 川普：全世界都在和美國對話

已和日相石破茂通話 川普：全世界都在和美國對話
中國回敬34％關稅 川普批中國占便宜 說拜登要負責

中國回敬34％關稅 川普批中國占便宜 說拜登要負責
目前只是第一步？專家分析川普布局：關稅之意在顛覆全球金融系統

目前只是第一步？專家分析川普布局：關稅之意在顛覆全球金融系統

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
緬甸28日發生規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的1棟高樓倒塌。圖為搜救人員30日在現場搜救。歐新社

曼谷大樓強震震垮 部分鋼材不符規定疑來自中資工廠

2025-03-31 12:02
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

川普才說對普亭很生氣 俄羅斯火速回應了

2025-03-31 22:26
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國