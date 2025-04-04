尹錫悅戒嚴風波落幕 如何統合社會救經濟成難題

南韓憲法法院今天宣布採納前總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻免職，為去年12月緊急戒嚴以來的風波畫上休止符。（美聯社）

南韓 憲法法院今天宣布採納前總統尹錫悅彈劾 案，尹錫悅即刻免職，為去年12月緊急戒嚴以來的風波畫上休止符。南韓政府接下來得面對的問題是，該如何統合社會分裂意見，並挽救不容樂觀的經濟狀況。

南韓憲法法院今天上午就總統彈劾案宣判，尹錫悅成為南韓憲政史上第2名遭彈劾下台的總統。憲法法院這次審判所花費的時間與過去2次相比更長，審理加上大法官討論時間超過100天，外界多認為大法官意見應相當分歧，但最後卻是全場一致通過彈劾。就連國會相關人員都說，「雖然預期會採納彈劾，但沒想到會是全場一致」。

有意見認為，憲法法院這次判決完全是從法理上做出的決定。曾任憲法裁判研究院院長的李憲煥表示，8比0的結果是可預料的結果，「只要是有正確學習憲法學的人，都很難對這個結論提出異議」。

但也有意見認為，大法官之所以花費38天才做出決定，就是為了達成完全一致的共識，避免輿論更加分歧，在大法官公布的判決文中，甚至未另外提及與結論相左的少數意見。

南韓高麗大學法學院教授張永洙（音譯）接受媒體訪問時表示，是否採納彈劾原本應該從違法行為的嚴重性來判斷，但從8對0同意通過彈劾這點來看，可以解讀為社會大眾目前對立分裂狀況太過嚴重，憲法法院希望藉此整理並緩解情勢。

無論真正原因為何，從政界反應也能看出緩解社會分歧對南韓當前的重要性。作為執政黨的國民力量在憲法法院宣判後召開緊急會議，院內代表權性東表示，這樣的結果雖然令人心痛，但應尊重憲法法院的決定，結束社會分歧，統合意見、共同面對未來，才是正確的政治。

最大在野黨共同民主黨代表李在明在相關聲明中表示，當前最重要的任務是集合各界力量，盡快恢復國際社會對南韓的信賴，將危機轉化為機會，合作重振民生、和平、經濟與民主。

但這個目標恐怕不是那麼容易達成。依據相關法規，南韓必須在憲法法院宣判後60天內、也就是6月3日前選出新總統，為角逐下屆執政大權，已經有在野人士疾呼必須讓國民力量徹底下台。而國民力量黨內也出現要求「清算」贊成彈劾派議員的意見。

此外，在選出新任政府之前的執政空白期間，如何挽救低迷的南韓經濟，也是國民力量政府的一大難關。雖然在宣布彈劾通過後，因南韓國內政治不確定性消除，包括內需、不動產等市場都對未來抱持正面預期，但從實際市場表現來看，仍難以抵銷川普 政府帶來的外部影響。

其中，南韓綜合股價指數（KOSPI）在11時許宣判時曾短暫漲回2500點門檻，但在彈劾宣判出爐不久後反轉下跌0.59%。經濟學者指出，運輸、飲食、化妝品等產業受惠於彈劾案宣判，出現上升趨勢，但半導體、汽車等受川普關稅措施影響大的產業仍持續走降，而這些產業才是真正支持南韓經濟的支柱。

「川普政府的關稅政策可不會等人」，明知大學經濟學系教授禹錫鎮（音譯）教授指出，在總統空缺的狀況下，為了直接與川普爭取協商空間，必須找出能得到政府、執政黨及在野黨都支持的代表。

高麗大學經濟學系教授金真日（音譯）也強調，現在是了解白宮意向的最重要時期，必須由政府高層親自出面，「現在彈劾已經結束，代理總統韓悳洙拋出的訊息也可能與先前有所不同」。