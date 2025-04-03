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調查：男女巨大差異 英國女性離婚後收入少一半

中央社倫敦3日專電

英國一項調查顯示，平均來說，受訪的英國女性離婚後財務狀況惡化，一年內收入減少一半。相較之下，男性收入僅下降30%。

英格蘭與威爾斯「無過失離婚」（No-fault divorce）6日即將實施滿3周年，這項婚姻制度改革使英國夫婦更容易離婚。

但英國法通保險集團（Legal & General, L&G）調查顯示，女性在婚姻結束後，短期會面臨財務危機，長期恐怕有退休金不足疑慮；因此，雖然離婚比以前容易，但在分割資產時，還是要仔細評估，並考慮到退休金問題。

L&G於2024年10月25日至11月12日針對2945名英國離婚者線上訪談，並於近日公布調查報告。

調查結果顯示，英國女性在離婚後減少工作時間照顧孩子的比例是男性的兩倍。24%女性在離婚後財務陷入困境，而男性比例為16%。

另外，19%女性表示，她們日常生活例如食物、交通費用等在離婚後無法收支平衡，幾乎為男性人數（10%）的兩倍。

這項調查指出，由於性別薪資差距，英國女性的退休金通常要少得多；另外，許多女性肩負育兒的主要工作。

L&G主管夏哈（Lorna Shah）表示，女性婚後可能暫時休息或兼職工作來支持伴侶的職業生涯，導致自己的養老金儲蓄減少。然而，只有13%離婚夫婦在分割資產時考慮到退休金，甚至有28%女性放棄領取伴侶退休金的權利。

因此，夏哈建議英國女性離婚劃分財務時，要採取適當的財務規劃，包括退休金。

針對這項調查結果，倫敦一名女性警察今天接受中央社訪問時直呼不公平。她說：「夫妻雙方在離婚後，都應享有同等的收入和生活品質。」

倫敦居民瑪麗．史密斯（Mary Smith）說，她是家庭主婦，全心照顧小嬰兒。她很擔心退休後財務狀況會有問題。

另一名居民湯姆（Tom）說，男女薪資福利一直不均等，同樣的工作，女性薪資較少，女性在職場受到歧視。這問題由來已久，但一直沒有改善。

「無過失離婚」是英國家庭律師游說多年的成果，意味婚姻一方不再需要證明另一方有外遇、「不合理行為」或離棄，即可訴請離婚。先前在英格蘭與威爾斯，夫妻要分居2年才能訴請離婚，若一方不同意還得等到5年。

「無過失離婚」被視為英格蘭與威爾斯半個多世紀以來婚姻法最大變革，可避免家人對簿公堂、互相責難，有助於更多離婚者開始新生活。然而，數據顯示，對於許多女性來說，離婚帶來財務壓力，特別是在規劃日常費用和退休方面。

退休金 歧視 保險

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