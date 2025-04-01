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冰島西南雷克雅內斯半島火山爆發 附近漁村展開撤離

中央社雷克雅維克1日綜合外電報導
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冰島氣象局表示，位在格林達維克北方的敘恩茲努克斯火山口群已經開始噴發。路透
冰島氣象局表示，位在格林達維克北方的敘恩茲努克斯火山口群已經開始噴發。路透

冰島西南部的敘恩茲努克斯火山口群（Sundhnukagigar）今天爆發，不斷噴出熔岩，附近漁村格林達維克（Grindavik）進行居民撤離。這是2023年底以來當地第8次火山噴發

法新社報導，冰島氣象局表示，位在格林達維克北方的敘恩茲努克斯火山口群已經開始噴發。直播畫面顯示，岩漿從地面上的一道裂縫噴湧而出。

冰島氣象局說，他們將派1架直升機前去「確認噴發的確切地點和規模」。

冰島氣象局稍早已警告，由於今天凌晨已開始出現「群震」現象，基於先前幾次類似經驗，這個火山口群可能馬上就要噴發。

今天的群震發生後，冰島能源公司HS Orka的鑽井已出現變形和壓力改變。

冰島氣象局表示：「這兩個獨立的測量數據，都是岩漿開始侵入的明確跡象。」

冰島國家廣播公司（RUV）報導，當局已經開始對格林達維克進行居民撤離。

敘恩茲努克斯火山口群去年11月才噴發過，當時是1年內第7次噴發。首次噴發是在2023年底，那次噴發前不久，格林達維克的所有4000位居民大部分已先撤離。

此後格林達維克的房屋幾乎全都賣給冰島政府，大多數村民也遷離。冰島國家廣播公司引述地方警察局長報導，這座漁村近期約有40間房屋有人居住。

敘恩茲努克斯火山口群所在的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）先前已有800年不曾火山爆發，直到2021年3月開始出現一段時期的地震活動增強後，半島上的火山才出現噴發。

火山學家警告，這塊區域的火山活動已經進入1個新時期。

冰島 火山噴發 地震

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