孔子學院與中國政府有關聯惹議 遭澳洲6所大學關閉

澳洲 廣播公司(ABC)今天報導,澳洲幾乎有一半校園內設有孔子學院的大學已將學院關閉。孔子學院與中國政府有關聯,因而引發爭議及外界的關切。

部分大學援引COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情 為關閉孔子學院的原因,不過,也有專家表示,澳洲政府關切外國勢力的干預也是「可能因素之一」。

報導中表示,目前澳洲仍有7所孔子學院仍開放,不過,昆士蘭理工大學(Queensland University of Technology)表示,明年會進行檢討。

自從澳洲政府2年前提及,將不再允許孔子學院在澳洲設立,迄今已經有6所澳洲大學關閉這所與北京當局有關的爭議性教育中心。

澳洲政府加強對孔子學院的檢視,批評人士指出,孔子學院破壞學術自由,並容許中國當局對於大學校園裡的教學內容施以不當的影響力。

孔子學院如今已悄悄地消失在澳洲部分大學校園裡,墨爾本大學(University of Melbourne)、昆士蘭大學(University of Queensland)、新南威爾斯大學(University of New South Wales)和西澳大學(University of Western Australia)都選擇不再與孔子學院續約。

阿得雷德大學(Adelaide University)似乎也已經關閉孔子學院,不過,該校婉拒證實或否認。

隨著近年來澳洲政府憂心北京當局利用孔子學院來監視中國留學生 ,並推廣有利於中國的論述,澳洲不少大學趕忙重新協議合約,並對該學院教學內容施以更多控制。

澳洲廣播公司於2019年披露,孔子學院志願教師申請人,必須展現對中國政府的政治忠誠。人權觀察(Human Rights Watch)組織也曾表示,孔子學院多次審查涉及北京的敏感議題討論。

澳洲政府也要求大學提供有關孔子學院的更多資訊,並在某些情況下,必須在「外國影響力透明法」(Foreign Influence Transparency Scheme)計畫註冊。

澳洲外交暨貿易部發言人說:「外交部長已表明對大學機構的期待,也就是澳洲大學不應再設立任何新的孔子學院。」