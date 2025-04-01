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俄羅斯稱對烏協議非常認真 但「無法接受」目前草案

編譯周辰陽／即時報導
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俄羅斯副外交部長雷雅布可夫2月10日離開在莫斯科舉行的記者會。資料照片。美聯社
俄羅斯副外交部長雷雅布可夫2月10日離開在莫斯科舉行的記者會。資料照片。美聯社

俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，美國沒有考慮到俄羅斯在俄烏戰爭中確保和平的「主要要求」，因此就目前的情況來看，克里姆林宮「無法接受」美方提議。

新聞周刊1日報導，雷雅布可夫接受俄羅斯「國際事務」雜誌採訪時表示，「我們沒有聽到川普向基輔發出結束戰爭的信號」。

雷雅布可夫說，「我們今天擁有的一切，就是試圖找到一種特定方案，首先讓我們實現停火，就如美國人所設想的那樣，然後轉向一些其他的模式和方案。在這些方案中，就我們所能判斷來說，現在沒有我們主要要求的空間。亦即，關係到這場衝突根源問題的解決方案」。

雷雅布可夫在採訪中表示，「這完全不存在，必須克服。我們非常認真對待美國人提出的模式和解決方案，但我們不能就這樣接受這一切」。

雷雅布可夫同時指出，「我們當然已對這個主題，制定一套深入且經過慎重考慮的我方優先順序與方法，正在不斷完善，包括我方談判團隊在最近與美方於利雅得進行的會談中」。

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