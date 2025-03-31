OpenAI生成吉卜力圖像掀熱潮 執行長：團隊需要睡眠

OpenAI執行長奧特曼。(路透)

全球掀起一股ChatGPT 生成吉卜力風格圖片的熱潮，OpenAI 執行長奧特曼 今天開玩笑說，請網友冷靜、必須停止下令生成人工智慧（AI）圖片，因為他的團隊需要睡眠。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，奧特曼（Sam Altman）在社群媒體平台X發文說：「大家對於生成圖片一事請保持冷靜，這太瘋狂了，我們的團隊需要睡眠。」

奧特曼27日稍早甚至誇張地表示，AI生成圖片的熱潮方興未艾，導致辦公室的繪圖處理器（GPU）幾乎熱到要熔化了。

他在一篇X貼文中說道：「看到人們喜歡ChatGPT生成的圖片，真的超級有趣。但我們的GPU熱到快熔化了。我們努力提高效率的同時，將暫時實施速率限制。希望這個限制不會維持太久。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，OpenAI上週推出號稱迄今為止最先進的AI圖片生成器，幾天後社群媒體掀起一股利用ChatGPT生成類似日本動畫工作室吉卜力風格圖片的熱潮。這個熱潮展示了這項新技術的實力，同時也引發侵權疑慮。

法新社報導，這些圖片在網路上爆紅後，甚至連奧特曼都將社群平台X的個人頭像換成吉卜力風格，但引發外界質疑OpenAI是否涉及侵權。該公司目前已因未經授權使用素材而面臨多起訴訟。

自這個圖像生成器上線以來，網友已利用該工具生成包含馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）、「魔戒」（The Lord of the Rings），以及重現911事件場景的吉卜力風格圖片，且正在各大網路平台廣為流傳。

白宮日前也在X發布一張吉卜力風格圖片，內容敘述一名流著淚的嫌疑犯遭美國移民官員戴上手銬，準備驅逐出境。