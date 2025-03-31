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緬甸強震危機 反抗軍痛批：政府軍仍持續空襲村莊

中央社仰光30日綜合外電報導
圖為緬甸瓦城有房屋倒塌，民眾31日在建築物前查看。路透
圖為緬甸瓦城有房屋倒塌，民眾31日在建築物前查看。路透

緬甸28日發生規模7.7強震，迄今約有1700人罹難。反軍政府武裝組織今天批評，全國陷入危機之際，軍政府仍持續空襲村莊。

路透報導，緬甸歷史悠久的少數民族武裝組織「克倫民族聯盟」（Karen National Union）指控，「儘管此刻人民正承受地震帶來的巨大苦難，軍政府仍持續鎖定平民區進行空襲。」

克倫民族聯盟指出，正常情況下軍政府應優先考慮救災，現在卻將重點放在「部署軍隊攻擊本國人民」。軍政府發言人並未回覆路透的相關提問。

緬甸自2021年爆發政變以來深陷內戰，軍隊推翻民選的翁山蘇姬政府後，一直持續與多個武裝反抗團體交戰至今。

基督教援助團體「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers）表示，28日強震發生不久後，政府就派出軍機和無人機，對克倫邦（Karen）的克倫民族聯盟總部附近發動攻擊。

這起強震的震央位於軍政府控制區域，但影響範圍廣泛，部分武裝抵抗團體掌控的地區也受到波及。

緬甸反軍政府陣營成立的「全國團結政府」（National Unity Government）30日宣布單方面暫停所有針對政府軍的攻擊行動，為期2周。

國際危機組織（International Crisis Group）緬甸資深顧問霍塞（Richard Horsey）表示，部分反抗軍部隊已停止進攻，但其他地方的戰鬥仍在持續，「軍政府仍持續發動空襲，包含受地震影響的地區，這種狀況必須停止」。

緬甸 地震 翁山蘇姬

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