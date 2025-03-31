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緬甸地震黃金72小時已過 瓦城災民忍受高溫避難

中央社東京31日綜合外電報導
緬甸強烈地震後，救援人員30日在瓦城抬著一名罹難者的遺體。路透
緬甸強烈地震後，救援人員30日在瓦城抬著一名罹難者的遺體。路透

緬甸中部28日發生規模7.7強震迄今已造成約1700人死亡，黃金救援72小時已過，當地仍在加緊救災。緬甸第二大城瓦城有災民忍受接近攝氏40度高溫，在佛寺外搭遮陽棚避難。

日本放送協會（NHK）的採訪團隊今天上午進入瓦城（Mandalay），當地是這次地震的重災區之一，可見許多建築物倒塌，其中有許多災民住家受損無法居住，逃到當地一間佛寺避難。光是這間佛寺的避難人數，估計就超過1000人。

而瓦城今天白天最高氣溫將近攝氏40度，許多災民忍受高溫在這間佛寺外的廣場搭起遮陽棚避難。儘管這間佛寺提供民眾水與糧食等物資，但是民眾仍不知道要避難到什麼時候。

而瓦城市區有1棟大型高級公寓在地震中崩塌，似乎還有很多居民受困其中，隨著黃金救援72小時到來，搜救行動仍在持續。

根據當地相關人士透露，這棟公寓之中有1名日本人失聯，日本外務省研判有日本僑民被捲入地震，日本駐緬甸的大使館已經向緬甸當局提出搜索與救援的要求。

日本內閣官房長官林芳正今天上午在記者會說明日本僑民的受害狀況，表示「根據當地大使館確認，目前緬甸瓦城有2名日本人受傷，當地大使館正在盡力幫助傷者」。

林芳正接著說道，「有1名住在瓦城倒塌建築中的（日本人）失聯，已經向緬甸當局提出搜救請求，正在確認是否有其他日本人受到影響」。

另外，緬甸28日發生的強震也波及鄰國泰國首都曼谷，「讀賣新聞」今天報導，當地日商進駐的辦公大樓、日僑居住的公寓大樓出現外牆剝落、室內牆壁龜裂等狀況，加上恐有餘震發生，日本僑民為此感到不安。

根據日本外務省的資料，截至2024年10月1日，泰國的日本僑民人數為全球第5多，達7萬421人，其中7成以上住在曼谷。

當地1名46歲日本女性與丈夫住在曼谷1棟公寓大樓中的18樓，而這棟建物出現外牆磁磚剝落等狀況。她表示：「沒想到泰國在遭遇地震，會擔心餘震。也必須考慮準備緊急狀況時所須的食物。」

另外，也有日本僑民的住家受損，正在考慮搬家。

日本 緬甸 地震

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