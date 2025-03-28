印度鬧市驚見流浪狗叼死嬰頭顱閒逛 恐怖畫面瘋傳
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印度發生狗叼嬰屍駭人事件！有人在街上目擊有流浪狗叼著一顆死嬰的頭顱，在熱鬧市集中閒晃，這一幕被人拍下，影片在網上瘋傳。警方接報到場趕走流浪狗，尋獲被遺棄的嬰屍，送往醫院停屍間安置。由於當地近1個半月已發生兩宗棄嬰被狗叼事件，警方呼籲當地市民提供線索，以盡快查明真相。
綜合外媒報導，事發於中央邦雷瓦市（Rewa），有流浪狗在卡巴迪廣場附近的市集傑斯坦布廣場（Jaystambh Chowk）溜躂，嘴邊叼著嬰屍，影片於3月11日在網路上瘋傳。
影片可見，一隻流浪狗叼著一名嬰屍頭顱，在市集小巷間穿梭，更不時啃咬肉屑，情景駭人亦令人心酸。
這一幕令許多路人感到不安恐慌，立即報警。當地警察局長辛格（Vivek Singh）表示，推論可能是不幸死亡的新生兒屍體遭人遺棄街頭，才會引來流浪狗啃咬。
報導指，據悉這是雷瓦市過去1個半月，發生的第2宗新生嬰兒被棄屍街頭而遭流浪狗啃咬事件。
而早前同類事件，則是因醫院管理不善，讓流浪狗闖進停屍間撕咬及啃食新生嬰屍體，當局已懲處醫院疏忽。
警方為找出這次事件真相，已查問拍攝者以釐清案情，「我們正在全力以赴尋找拋棄嬰兒的人，並呼籲民眾提供線索，有相關資訊者可匿名舉報，警方將確保舉報者的身分安全」。
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