印度鬧市驚見流浪狗叼死嬰頭顱閒逛 恐怖畫面瘋傳

流浪狗示意圖。（美聯社）

印度 發生狗叼嬰屍駭人事件！有人在街上目擊有流浪狗叼著一顆死嬰的頭顱，在熱鬧市集中閒晃，這一幕被人拍下，影片在網上瘋傳。警方接報到場趕走流浪狗，尋獲被遺棄的嬰屍，送往醫院停屍間安置。由於當地近1個半月已發生兩宗棄嬰被狗叼事件，警方呼籲當地市民提供線索，以盡快查明真相。

綜合外媒報導，事發於中央邦雷瓦市（Rewa），有流浪狗在卡巴迪廣場附近的市集傑斯坦布廣場（Jaystambh Chowk）溜躂，嘴邊叼著嬰屍，影片於3月11日在網路上瘋傳。

影片可見，一隻流浪狗叼著一名嬰屍頭顱，在市集小巷間穿梭，更不時啃咬肉屑，情景駭人亦令人心酸。

मध्य प्रदेश के रीवा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ला, जयस्तंभ चौक के पास एक कुत्ता नवजात शिशु के शव को मुंह में दबाकर घूमते हुए देखा गया। कुत्ते ने शव को नोंचते हुए खा भी लिया, जिसे देख कर लोग शॉक हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने मौके पर… pic.twitter.com/SZ1CnFmC8M — News11 Bharat (@news11bharat) 2025年3月23日

這一幕令許多路人感到不安恐慌，立即報警。當地警察局長辛格（Vivek Singh）表示，推論可能是不幸死亡的新生兒屍體遭人遺棄街頭，才會引來流浪狗啃咬。

報導指，據悉這是雷瓦市過去1個半月，發生的第2宗新生嬰兒被棄屍街頭而遭流浪狗啃咬事件。

而早前同類事件，則是因醫院管理不善，讓流浪狗闖進停屍間撕咬及啃食新生嬰屍體，當局已懲處醫院疏忽。

警方為找出這次事件真相，已查問拍攝者以釐清案情，「我們正在全力以赴尋找拋棄嬰兒的人，並呼籲民眾提供線索，有相關資訊者可匿名舉報，警方將確保舉報者的身分安全」。