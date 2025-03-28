歐洲學者建議歐盟鎖定馬斯克 反制川普關稅

馬斯克（Elon Musk）。路透

面對川普關稅 衝擊，歐盟 的反制手段除了回敬以報復性關稅，不少歐洲學者還建議動用歐盟2年前主要針對中國推出的「反脅迫工具」，甚至只要精準鎖定川普好友馬斯克旗下事業，既擴大政治效應又縮小經濟代價。

美國總統川普12日開徵鋼鋁產品25%關稅、26日宣布對進口汽車加徵25%關稅，4月2日將揭曉「對等關稅」，接下來還可能有針對歐洲聯盟（EU）的統括關稅、酒類關稅等，讓歐盟快要招架不住。

卡內基國際和平基金會歐洲分部（Carnegie Europe）資深研究員歐爾根（Sinan Ülgen）分析歐盟可用的反制工具，除了傳統的報復性關稅，歐盟也可以針對川普在乎的汽車和數位產業與美國協商，透過降低歐盟對美國進口車的10%關稅，以及調降法國等歐盟國家對網路服務業境內營收課稅3%的規定，換取川普減免對歐關稅。

此外，川普政府多次抱怨歐盟「數位服務法」（DSA）、「數位市場法」（DMA）對網路平台業的嚴格管制，損害美國為主的大型平台業者。歐爾根認為歐盟很難在這領域跟川普交易，因為推出全球標竿的新科技法規向來是歐盟的驕傲，例如實施多年的通用資料保護規則（GDPR），所以歐盟應該不會自毀長城。

2023年12月歐盟通過施行「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument），在不違反世界貿易組織（WTO）規則下，針對利用貿易來脅迫歐盟國家的外國，可採取多種經濟懲罰措施。

這項新政策工具的立法背景，主要是因應中國為了政治目的而對立陶宛等歐盟國家透過阻斷、限制貿易來施壓等事件。如今，包括歐爾根在內的不少歐洲學界和政界人士都提到，歐盟可考慮用這個工具來對付川普。

倫敦智庫「歐洲改革中心」（Center for European Reform）研究員柏格（Aslak Berg）2月發表的報告便指出，在「反脅迫工具」下，歐盟除了關稅手段，還可在服務貿易、公共採購、智慧財產權領域採取措施，對象不只國家，也可針對特定人物或企業。

因此他建議歐盟挑選高曝光度的對象進行外科手術式打擊，例如與川普關係親密且獲派政治職務的馬斯克（Elon Musk），就符合「反脅迫工具」的適用對象。

柏格舉例，歐盟可以禁止馬斯克旗下社群媒體X在歐盟區內賣廣告或收費訂閱，甚至完全禁止X營運，就像美國政府對中資TikTok的禁令那樣。

此外，歐盟也可以排除美國汽車業者在歐盟碳交易市場出售碳排放權。馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）因為純電動車零碳排，光是出售碳權給其他在歐盟賣車業者的年收入就達10億美元之譜。

馬斯克旗下還有衛星事業SpaceX，歐盟也可以禁止該公司參與歐盟境內的政府公共採購。

曾在歐盟貿易總署（DG Trade）擔任專家的柏格認為，打擊馬斯克能帶給川普政治上的痛苦，同時歐盟所付經濟代價有限，不失為好方法。