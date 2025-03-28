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從沒見過這麼大的地震 緬甸台商：工人都嚇哭了

記者林宸誼／台北即時報導
緬甸28日發生強震，歷史名城瓦城震後一片斷垣殘壁。（新華社）
緬甸28日發生強震，歷史名城瓦城震後一片斷垣殘壁。（新華社）

緬甸28日下午發生世紀強震，從泰國到越南等鄰近國家都感受到強震的威力。「全球蕾絲王」偉特企業創辦人、華緬開發董事長王明祥28日表示，緬甸台商有近200家，幾乎都聚在南部仰光附近，「地震搖了近5分鐘，從來沒有見過這麼大的地震，工廠工人都嚇哭了，所幸有驚無險。」

王明祥指出，由於這次強震震央在中部的瓦城（Mandalay），目前已知第二大城曼德勒（Mandalay）災情非常慘重。

新華社報導，緬甸軍政府宣布，包括首都奈比多、實皆、瓦城、勃固、馬圭省以及撣邦東部等六個地區進入「緊急狀態」。將迅速對上述受災地區展開損失調查及緊急救援工作，並確保提供必要的自然災害救助與人道主義援助。

而與緬甸相接的大陸雲南省，多地出現明顯震感。位在雲南瑞麗的台麗國際集團總裁詹介文表示，「地震時房子晃動厲害，瑞麗震感強烈，目前還沒收到有台商朋友受傷相關信息。」

大陸央視報導，雲南當地消防救援部門第一時間做好集結和出動準備，已派出4支前突力量進行隱患排查。經與緬甸接壤的怒江、臨滄、德宏、保山等多地消防救援支隊瞭解，截至28日下午3時30分，各轄區道路交通、電力、通信正常。

緬甸 地震 越南

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