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地震學家：緬甸強震就像「劃過地球的巨大刀痕」

緬甸強震撼動瓦城 多棟建築倒塌民眾不敢回屋內

中央社瓦城28日綜合外電報導
緬甸中部今天發生芮氏規模7.7強震。圖為緬甸Naypyitaw路面受到嚴正損壞。美聯社
緬甸中部今天發生芮氏規模7.7強震。圖為緬甸Naypyitaw路面受到嚴正損壞。美聯社

緬甸中部今天發生芮氏規模7.7強震，震央鄰近緬甸第2大城瓦城，目擊者稱當地有多座建築倒塌，甚至有人受困，許多人逃到街上不敢返回室內。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間中午12時50分（美東時間上午2時30分）發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，泰國曼谷與中國雲南都能感受地震威力。

震央距離緬甸古都及佛教中心瓦城（Mandalay）約17.2公里，當地人口約有150萬人。

來自瓦城的社群媒體貼文顯示，倒塌建築和殘磚破瓦散落在街道上，但路透目前無法證實這些貼文。

瓦城1名目擊者告訴路透：「當所有東西開始搖晃，我們全都跑到屋外。我親眼目睹1座5層樓建築倒塌。我們鎮上每個人都跑到街上，沒有人敢回到室內。」

當地另1位目擊者向路透表示，1家茶館倒塌，還有好幾個人困在裡面。她說：「我們無法進去，情況非常糟糕。」

第3名目擊者指出，瓦城1座清真寺嚴重受損。

仰光是緬甸最大城市，路透聯絡到的當地目擊者提到，地震讓許多人從建築物中跑出來。

緬甸消防部門官員告訴路透：「我們已展開搜索，並在仰光各處確認傷亡與財損情況。截至目前為止，我們尚未獲知任何相關消息。」

泰國首都曼谷位於震央以南約1000公里處，當地也有建築受地震撼動倒塌，數以百計民眾驚慌逃到路上，泰國證券交易所宣布停止交易。

曼谷的目擊者說，人們驚慌失措地跑到街上，其中許多人是還穿著浴袍和泳衣的飯店客人。

泰國首都曼谷位於震央以南約1000公里處，當地也有建築受地震撼動倒塌，數以百計民...
泰國首都曼谷位於震央以南約1000公里處，當地也有建築受地震撼動倒塌，數以百計民眾驚慌逃到路上。路透

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