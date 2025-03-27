我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普撤回提名斯特凡尼克出任聯合國大使

南加華人富區住宅粉筆標記 疑似竊賊踩點暗號

阿姆斯特丹市中心持刀攻擊案 4人重傷1嫌落網

中央社阿姆斯特丹27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷蘭首都阿姆斯特丹市中心今天發生持刀攻擊案，造成4人重傷，一名犯嫌被旁觀者制伏後遭到拘留。圖為警察圍起封鎖線，一架救護直升機降落在水壩廣場，將受害者送往醫院。歐新社
荷蘭首都阿姆斯特丹市中心今天發生持刀攻擊案，造成4人重傷，一名犯嫌被旁觀者制伏後遭到拘留。圖為警察圍起封鎖線，一架救護直升機降落在水壩廣場，將受害者送往醫院。歐新社

荷蘭警方表示，首都阿姆斯特丹市中心今天發生持刀攻擊案，造成4人重傷，一名犯嫌被旁觀者制伏後遭到拘留。警方稍早公布傷者共5人，因犯嫌也在案發過程中受傷。

法新社報導，目前還沒有犯嫌作案動機可能為何的消息，警方表示正在全力調查。

警方發言人告訴記者：「今天下午3時50分左右（格林威治標準時間14時50分），聖尼古拉斯街（Saint Nicolaasstraat）發生一起持刀傷人案。有4人受傷，傷勢嚴重。一名嫌疑人被捕，他也受了傷。」

警方在社群平台X上的聲明中表示，一名旁觀者制伏犯嫌，後者腿部受傷，發言人稱犯嫌「正在接受治療，稍後將接受訊問」。

事發地點靠近市中心的水壩廣場（Dam Square），警方在案發區域周圍拉起封鎖線。一架救護直升機降落在水壩廣場，將受害者送往醫院。

趕往現場的法新社記者說，傷者已被送走，但仍有大批警力在場，救護車也在一旁。

警方發言人無法提供有關傷者狀況的消息。

警方呼籲持有本案影像的人將影像上傳作為證據，還要民眾避開案發區域，好讓警方進行調查。

上一則

澤倫斯基籲美國與盟邦：堅定不移反制俄羅斯

下一則

快看世界／煮一次吃一周 8個簡單備餐訣竅

延伸閱讀

華埠深夜尾隨槍殺案 19歲第二嫌落網

華埠深夜尾隨槍殺案 19歲第二嫌落網
紐約華埠深夜尾隨入室劫殺華婦 19歲第2嫌落網

紐約華埠深夜尾隨入室劫殺華婦 19歲第2嫌落網
十大通緝要犯2個月3人落網 FBI：川普嚴打暴力犯罪 才有此成果

十大通緝要犯2個月3人落網 FBI：川普嚴打暴力犯罪 才有此成果
FBI十大通緝要犯兩月內落網3人 局長巴特爾：絕非偶然

FBI十大通緝要犯兩月內落網3人 局長巴特爾：絕非偶然

熱門新聞

20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
以色列總理內唐亞胡。（路透）

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡 內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

2025-03-22 21:41

超人氣

更多 >
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠

不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權
Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」