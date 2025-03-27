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澤倫斯基籲美國與盟邦：堅定不移反制俄羅斯

中央社基輔26日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他希望美國和基輔的西方盟邦能夠堅定不移維持強硬立場，以反制俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所提出的要求和論述。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他希望美國和基輔的西方盟邦能夠堅定不移維持強硬立場，以反制俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所提出的要求和論述。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他希望美國和基輔的西方盟邦能夠堅定不移維持強硬立場，以反制俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所提出的要求和論述。

路透報導，不過澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，華府替俄羅斯幫腔的言論，正削弱美國對俄羅斯的施壓，並未使第二次世界大戰以來發生在歐洲的最大規模戰爭朝和平邁進。

巴黎明天將再度舉辦支持烏克蘭的「歐洲志願者聯盟」（coalition of the willing）峰會，討論如何援助烏克蘭，澤倫斯基於會前接受歐洲各媒體記者聯訪表示，他同意繼續談停火，以確保美國恢復對烏克蘭的援助和情報分享。

白宮25日表示，俄烏同意避免對行經黑海（Black Sea）的船隻發動軍事攻擊，也同意實施禁令，禁止攻擊彼此境內的能源設施。

不過澤倫斯基說，俄羅斯對此附加額外條件，並且極力要求解除對俄羅斯的制裁，「他們針對制裁向美方開條件，若美國立場堅定…我們將堅守我們的領土，抵抗他們」。

澤倫斯基表示：「即使他們更強大，但我們已展現我們的堅韌，如今我們的夥伴至少得展現和我們同等的堅韌，這非常重要。」

被問到是否仍相信美國堅定不移，澤倫斯基以英文答覆：「我希望他們會，上帝保佑，希望他們會。」

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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