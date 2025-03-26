最大嬰兒出口國之一 韓跨國送養涉侵人權 政府被促道歉

金宥利13歲就從南韓被送往法國收養，她痛苦地陳述自己是國家的受害者。（取材自南韓真相和解委員會官網）

南韓 官方調查機構26日表示，國際收養南韓兒童的過程涉及侵犯人權行為，其中包括偽造紀錄和未經充分同意，政府的調查報告更揭露，當年南韓許多幼童「像行李一樣」被送往國外，換取收養家庭支付的收養費；官方調查機構指出，政府應為此負責，並建議正式道歉。

南韓真相與和解委員會在聲明中說：「事實證明，國家怠忽職守…導致在將許多兒童送往國外的過程中，侵犯了受憲法和國際協議保護的被收養者人權。」

真相與和解委員會的這項調查報告指出，數十年前南韓許多兒童被送往國外，而這項調查報告對許多當年被收養人來說，是得來不易的勝利；近年來有不少被收養人回到南韓，就是為了要讓南韓政府承認過去犯下的錯誤。

南韓真相和解委員會長朴善英（左）在安撫金宥利（右）的情緒，當年被送往法國領養的金宥利回憶過往歷感到悲憤。（取材自南韓真相和解委員會官網）

南韓現在是亞洲第四大經濟體和全球文化強國，但仍是全球史上最大的「嬰兒出口國」之一，在1955年至1999年期間，南韓將超過14萬名兒童送往海外。

國際收養始於韓戰之後，最初主要針對南韓母親與美國大兵父親所生的混血兒童，因被視為與南韓單一民族社會不相容，這些孩子被視為沒人想要的存在。

就在南韓克服戰後貧困，迅速且積極地發展經濟之際，國際收養在1970到1980年代成為一門大生意，為國際收養機構帶來數以百萬計美元的收入。

近來國際收養的主要驅動力則是未婚生子，在南韓父權社會中，未婚媽媽仍遭排斥，根據學者說法，她們往往被迫放棄自己的孩子。與此同時，由於西方社會避孕和墮胎 的普及，可供收養的嬰兒數量大幅減少，兩種文化需求碰撞：富裕國家的夫妻迫切想要嬰兒，而南韓則急於減少需要撫養的人口。

南韓真相與和解委員會經過兩年七個月調查後得出結論，並在一項具有里程碑意義的聲明中表示，南韓兒童的國際收養過程發生侵犯人權行為，包括「孤兒登記造假、身分篡改和對收養父母的審查不充分」。

聲明中還說，「許多案件」並未遵照讓南韓親生父母同意的適當法律程序。

南韓政府目前正努力改革，包括集中管理收養記錄和增加處理家庭尋親請求的能力；然而挑戰依然存在，倡導者呼籲收養機構提高透明度和問責制，以防止類似不公再次發生。