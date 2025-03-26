我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

「大西洋月刊」公布川普國安高層群聊更多內容

最新全球威脅評估 烏俄都可能延長戰爭？

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在這張取自15日發布的影片的截圖中，俄羅斯軍人走過最近收復的庫斯克州蘇賈鎮中一棟被毀建築。路透
在這張取自15日發布的影片的截圖中，俄羅斯軍人走過最近收復的庫斯克州蘇賈鎮中一棟被毀建築。路透

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）25日出席參議院情報委員會的聽證會，並且提出了最新版的全球威脅評估，其中指出，儘管烏克蘭俄羅斯已經展現同意局部停火意願，但兩國領導人都認為，比起讓人不滿的和平協議，繼續打下去風險還比較低。

烏克蘭真理報與基輔獨立報轉述彭博新聞報導指出，根據評估，儘管基輔和莫斯科已展現測試部分停火的意願，但「領導人目前可能仍認為，持續作戰，風險低於不盡人意的解決方案」。

該評估表明，對於俄羅斯總統普亭來說，「積極的戰場趨勢容許一些戰略耐心，而對於烏克蘭來說，隨著莫斯科在戰場上持續取得進展，在沒有西方提供實質安全保證的情況下，向俄羅斯割讓領土或宣布中立，有可能引發國內反彈和未來的不安全感」。

無論如何，普亭和烏克蘭總統澤倫斯基似乎都認識到延長戰爭的風險。評估強調，一場曠日持久的戰爭可能損害俄羅斯經濟，並導致與西方關係惡化。同時，對烏克蘭來說，西方援助的未來仍不明朗，延長戰爭將影響基輔在戰場上的地位，以及潛在的未來談判立場。

評估強調，一場消耗戰有利於俄羅斯的軍事實力，並警告這項戰略「將導致基輔在戰場上情況的逐漸、但穩定地削弱」。

美國情報也持續考慮普亭可能訴諸核武的風險，評估指出，「俄羅斯未能取得快速與決定性的戰場勝利，再加上烏克蘭打擊俄羅斯境內，持續推升普亭可能使用核武的擔憂」。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

好萊塢敲警鐘 50歲以上看YouTube人數大增

下一則

俄夜襲烏克蘭 澤倫斯基老家遭遇最大規模無人機攻擊

延伸閱讀

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」
紐時專欄作家：川普自認美中俄3國鼎立 其餘盟友皆附庸

紐時專欄作家：川普自認美中俄3國鼎立 其餘盟友皆附庸
到底誰豁免？川普對4月2日關稅最新表態：不會有太多例外

到底誰豁免？川普對4月2日關稅最新表態：不會有太多例外
澤倫斯基樂見停火協議 批評美放寬對俄出口限制

澤倫斯基樂見停火協議 批評美放寬對俄出口限制

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57

超人氣

更多 >
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為
連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單

連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單