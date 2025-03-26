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突飛離住宅區 韓消防直升機失事 目擊者稱「被電線絆住」

編譯周辰陽／即時報導
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南韓一架消防直升機26日下午墜毀山區火場，飛行員罹難。圖為事故現場的救護及鑑識人員。(新華社)
南韓一架消防直升機26日下午墜毀山區火場，飛行員罹難。圖為事故現場的救護及鑑識人員。(新華社)

南韓東南部野火21日開始延燒至今，根據中央災難安全對策本部26日通報，截至下午4時，已造成24人死亡、26人輕重傷。當局出動消防與軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火，但一架消防直升機26日下午墜毀山區火場，飛行員不幸罹難。

根據此前新聞，當地26日中午12時54分左右，1架參與滅火作業的直升機墜毀在慶尚北道義城郡山區的新平面橋安里。失事直升機為S76型直升機，機上飛行員被尋獲時已無生命跡象，當局正在調查事故具體原因和飛行員身分，山林廳則宣布全面暫停消防直升機滅火行動。

韓聯社報導，有目擊者通報，這架直升機改變了方向，從朝著住宅區的方向轉往了山區。54歲的黃姓居民回憶當時的狀況指出，「直升機正朝住宅區飛得越來越低，然後突然改變方向，朝著左邊的山區飛去後墜毀」。

黃姓居民表示，「我聽到天空傳來一聲異常的尖銳聲響，所以我抬頭一看，是架直升機」，接著表示，「直升機墜毀後就被火焰吞沒了，我聽到了大約4次爆炸聲」。

另一位52歲的權姓居民也說，「直升機似乎掛著水袋」，又指即使在飛行員改變航向朝著山區飛去之後，直升機沒有減速，持續墜落」。還有目擊者表示，就在墜機之前，並未從飛行中的直升機看到火焰或煙霧。

根據報導，這位駕駛租賃直升機執行消防作業時墜機身亡的73歲A先生，據了解是一位擁有40年飛行經驗的資深飛行員。警方、山林廳與地方當局根據「直升機作業時，被電線桿的電線絆住而墜落」的目擊者證詞，正在調查事故的確切原因。

跟A先生在同一家公司共事的68歲同事B先生形容死者是一位沉穩且受到後輩信賴的前輩。根據B先生的回憶，A先生是一位信仰深厚且性格溫和的人，總是對同事說些溫暖的話，每次飛行時從不抱怨辛苦，還一直鼓勵同事們要安全飛行。

B先生還說，雖然參與山火撲滅是一項崇高的工作，但風險很大，每當面臨事故時，心理上非常煎熬。

影片來源：YouTube@Firstpost

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