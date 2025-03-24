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被捕伊斯坦堡市長獲提名 成為土耳其2028大選候選人

中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導
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前伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu，圖）因貪腐調查被捕引發民眾抗議後，他隸屬的共和人民黨（CHP）發言人今天宣布，依據初選結果正式提名伊瑪莫魯成為土耳其2028年總統大選候選人。路透
前伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu，圖）因貪腐調查被捕引發民眾抗議後，他隸屬的共和人民黨（CHP）發言人今天宣布，依據初選結果正式提名伊瑪莫魯成為土耳其2028年總統大選候選人。路透

前伊斯坦堡市長伊瑪莫魯因貪腐調查被捕引發民眾抗議後，他隸屬的共和人民黨（CHP）發言人今天宣布，依據初選結果正式提名伊瑪莫魯成為土耳其2028年總統大選候選人。

法新社報導，土耳其主要反對黨、國會第2大黨共和人民黨昨天舉行黨內初選，以決定總統候選人。隸屬該黨的伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）是初選中唯一的候選人。

共和人民黨除了呼籲170萬黨員踴躍投票，還鼓勵黨員以外任何想投票的民眾參加，此舉使黨內初選變成實質的全民公投，以及對伊瑪莫魯的信任投票。

外界普遍認為，53歲的伊瑪莫魯是當前唯一有能力挑戰總統厄多安（Tayyip Erdogan）的政治人物。伊瑪莫魯被捕後，引發土耳其10多年來最大規模的抗議活動。

土耳其當局以伊瑪莫魯涉嫌「貪腐」和「支持恐怖組織」為由，在不到1周內將其逮捕、訊問和拘留，而且他現已被解除市長職務。共和人民黨痛批這是一場「政變」。

排隊投票的38歲土耳其民眾艾斯里汗（Aslihan）談到伊瑪莫魯被捕後，席捲土耳其最大規模的抗議活動時表示，「我們不會向絕望屈服」。

共和人民黨昨天在土耳其全國81省設立5600個投票箱，開放黨員投票，投票時間自當地時間上午8時（美東時間上午1時）開始，預計下午5時（美東時間早上10時）結束。

不過該黨指出，有「數以百萬計」民眾參與投票，由於「人數過多」，因此將投票結束時間延後至晚間8時30分。

化名費哈特（Ferhat）的29歲民眾受訪時說：「每當（厄多安）遇到實力堅強的對手，他的對手總是會被關進監獄。土耳其現在是獨裁政權，除此之外，所謂的政治只是虛有其名。」

在土耳其西北部城市艾迪尼（Edirne）一家民營公司上班的陶格魯谷溫（Sevil Dogruguven）笑著說，「我們都投票了，就像開派對一樣！管理投票箱的共和人民黨人員透露他們真的很忙，有很多投票民眾是其他政黨的支持者」。

投票 土耳其 厄多安

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