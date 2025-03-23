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印尼周刊收到豬頭鼠屍 疑因批評政府施政

中央社雅加達23日綜合外電報導
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批評印尼政府施政的時代報周刊（Tempo）收到裝有豬頭和斷頭鼠屍的盒子。(擷自YouTube@Tempodotco)
批評印尼政府施政的時代報周刊（Tempo）收到裝有豬頭和斷頭鼠屍的盒子。(擷自YouTube@Tempodotco)

批評印尼政府施政的時代報周刊（Tempo）近來驚傳收到裝有豬頭和斷頭鼠屍的盒子，民間團體呼籲維護當地新聞自由並要求展開調查。

法新社報導，成立於1970年代的印尼主要刊物時代報周刊，自總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月上任後，持續針砭他的施政；曾任將軍的普拉伯沃，遭人權團體指控在已故前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治期間濫權。

時代報周刊發表聲明說，清潔人員22日在辦公室內發現裝著6個斷頭鼠屍的盒子；20日還在辦公室內發現一顆割去耳朵的豬頭包裹，原本是要送給一名記者。

影片來源：YouTube@Tempodotco

保護記者委員會（CPJ）亞洲計畫主管馬麗怡（Beh Lih Yi）告訴法新社：「這是危險且蓄意的恐嚇行為。在印尼的記者必須能夠平平安安、不受限制地執行任務，不用擔心受到報復。」

國際特赦組織印尼分會（Amnesty International Indonesia）主任烏斯曼（Usman Hamid）告訴法新社，這件事必須展開調查，在印尼從事記者工作可能面臨「像是被判死刑」的風險。

時代報周刊總編輯塞特里（Setri Yasra）表示，這些包裹企圖破壞該公司的工作，但他補充說，時代報周刊將致力於自己的使命。他發表聲明說：「如果此舉目的是恐嚇，我們沒有被嚇倒，並且還要制止這種卑劣的行為。」

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