我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安全隱患 特斯拉Cybertruck第八次被召回

溫麟衍：奧茲是眼前掌理紅藍卡、白卡的最佳人選

中國小紅書假訊息氾濫 謊稱澳洲反對黨領袖要驅逐華人移民

中央社坎培拉21日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國新興社群媒體平台小紅書上出現一連串針對澳洲政黨及政治人物的攻擊。在澳洲舉行聯邦大選前夕，這一現象引起人們對錯誤訊息、惡意假訊息及外國干預的擔憂。路透
中國新興社群媒體平台小紅書上出現一連串針對澳洲政黨及政治人物的攻擊。在澳洲舉行聯邦大選前夕，這一現象引起人們對錯誤訊息、惡意假訊息及外國干預的擔憂。路透

中國新興社群媒體平台小紅書上出現一連串針對澳洲政黨及政治人物的攻擊。在澳洲舉行聯邦大選前夕，這一現象引起人們對錯誤訊息、惡意假訊息及外國干預的擔憂。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，這些攻擊中最引人注目的是一支假冒在野的澳洲自由黨（Australian Liberal Party）領袖達頓（Peter Dutton）、並讓他以中文發表談話的生成式人工智慧（AI）深偽影片；還有一支以誤導方式編輯的影片，暗示達頓打算驅逐澳洲華人

小紅書是設計來分享生活及進行電子商務，這個影音平台迅速擴張下，如今在澳洲每月吸引超過70萬名用戶使用。

分析師表示，小紅書日益增長的影響力，以及有助分享錯誤訊息（misinformation）的獨特演算法，使它在澳洲選舉前成為值得關注的重要平台。

儘管如此，澳洲選舉委員會（Australian Electoral Commission, AEC）並未因誤導或欺騙性內容而監督這個平台。

澳洲維多利亞州（Victoria）數所大學聯合進行RECapture計畫，彙整澳洲政黨遭遇的攻擊，並分析各種中國社群媒體是如何呈現澳洲。

在去年11月至今年2月間，RECapture研究員發現小紅書上的誤導性內容不僅打擊主要政黨，也會針對獨立候選人。

小紅書上有一則貼文錯誤聲稱，達頓要把澳洲華人趕出澳洲，嚴重扭曲他去年發表的演講內容。達頓原本的演說是在批評2023年在雪梨歌劇院（Sydney Opera House）參與反以色列示威的人。

達頓在去年4月發表的演講中指出：「我要向這個叛逆少數族群傳達的訊息非常簡單：你們不會改變我們。如果你們不同意澳洲的生活方式，那就離開這個國家。」

然而，小紅書上的貼文以誤導性方式暗示，達頓是在談論如果他當選的話，他計劃驅逐華裔移民。

發布這則貼文的人宣稱，達頓的發言意味著：「澳洲華人再不變香蕉人，可能要被趕出去了。」香蕉人是對亞洲人的種族蔑稱，指他們外表為黃種人，內心卻是白人。

澳洲廣播公司發現，貼文者是一名在中國和雪梨間活動的房貸經紀人。澳洲廣播公司詢問他為何張貼有關達頓的誤導性說法，但他沒有回應。

澳洲選委會則告訴澳洲廣播公司，委員會有注意到小紅書上的政治錯誤訊息增加，但並未主動監督這個平台。

研究人員認為，澳洲選委會應開始監督小紅書。

澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）的楊凡是RECapture主要研究員，她說：「我們長期提倡（呈現）更多官方觀點。我們的研究顯示，錯誤訊息及陳述在每個選舉周期及重大政治活動一再重複。」

澳洲 小紅書 華人

上一則

愛爾蘭格鬥天王麥葛瑞格表態選總統 高舉反移民大旗

下一則

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

延伸閱讀

充電器疑自燃爆炸 港航客機果汁、牛奶救火 急降福州

充電器疑自燃爆炸 港航客機果汁、牛奶救火 急降福州
財經簡訊

財經簡訊
澳洲男心臟衰竭 靠全人工心臟存活逾100天 成全球首例

澳洲男心臟衰竭 靠全人工心臟存活逾100天 成全球首例
拿死蟒蛇當跳繩畫面瘋傳 澳洲少年恐吃罰單

拿死蟒蛇當跳繩畫面瘋傳 澳洲少年恐吃罰單

熱門新聞

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局
還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期

還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期
都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎

都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎
炒高麗菜別加水 老饕揭4秘訣：輕鬆復刻鼎泰豐

炒高麗菜別加水 老饕揭4秘訣：輕鬆復刻鼎泰豐