我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對晚餐有畫龍點睛之效 專業廚師愛這4種調味品

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家這樣說…

因應川普貿易戰新形勢 西班牙首相桑切斯將再訪中國

記者黃國樑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭博社報導，知情人士透露，西班牙首相桑切斯將於下個月再度訪中，與中國國家主席習近平會面。圖為去年9月9日桑切斯訪中時與中國國家主席習近平在釣魚台國賓館園林內邊走邊聊場景。 圖：中國外交部網站
彭博社報導，知情人士透露，西班牙首相桑切斯將於下個月再度訪中，與中國國家主席習近平會面。圖為去年9月9日桑切斯訪中時與中國國家主席習近平在釣魚台國賓館園林內邊走邊聊場景。 圖：中國外交部網站

知情人士透露，西班牙首相桑切斯將於下個月再度訪中，與中國國家主席習近平會面。這將是桑切斯自去年9月後，再次訪問中國。彭博社引述匿名知情人士報導稱，桑切斯此行正值歐洲聯盟在美國總統川普掀起貿易戰引發動盪後，重新思考全球貿易關係。

桑切斯去年訪華適逢中歐貿易摩擦聲升級時，他與其他歐盟成員國立場不同，敦促他們重新評估對中國電動車加徵關稅。桑契斯願意和解的立場，為西班牙引進中國投資。歐盟去年以防止歐洲車企被獲補貼的中國電動車壓垮為名義，按計畫推行對華電動車加稅。

知情人士稱，桑切斯將在西班牙與中國簽訂夥伴協議20周年時進行訪華行程。

除中國外，桑切斯也將造訪越南，桑切斯希望透過越南行，建構新的市場機會。

報導稱，中國駐西班牙大使姚敬昨則在馬德里讚許桑切斯的「務實態度」，並說中國企業正磋商在西班牙額外投資30億元。中企已在去年9月宣布投資約70億元，大部分在西班牙汽車領域。姚敬說，中國車企尋求在歐洲設廠，以規避歐洲對華電動車的加稅，新的投資將集中在西班牙的南部地區。

電動車 越南 歐盟

上一則

會見石破茂 中外長王毅：日方應履行台灣問題的承諾

下一則

英國希斯洛機場因變電所大火關閉 反恐警察展開調查

延伸閱讀

波音獲第6代戰機合約 川普：任內生產F-47可載無人機

波音獲第6代戰機合約 川普：任內生產F-47可載無人機
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
川普政府公開甘迺迪檔案 洩露數百人社安號碼 白宮急補救

川普政府公開甘迺迪檔案 洩露數百人社安號碼 白宮急補救
川普施壓？馬斯克也開轟 美鐵執行長突然辭職

川普施壓？馬斯克也開轟 美鐵執行長突然辭職

熱門新聞

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30

超人氣

更多 >
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局
還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期

還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期
都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎

都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎