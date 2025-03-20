我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普與大學爭鬥 恐改變美國整個世代文化

3亞裔大峽谷旅遊失蹤 疑遇暴風雪陷危機

烏克蘭人避難移居捷克 成外籍勞動主力

中央社記者劉郁葶布拉格20日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

2022年俄烏戰爭後，大量烏克蘭人移居捷克。據統計，目前在捷烏克蘭人近59萬名，成為捷克外籍勞動主力，主要從事勞力工作，填補捷克長期短缺的勞動力。

綜合捷克媒體報導，截至2024年，捷克總人口約1094萬人，長期居住在捷克的外籍人士近110萬人，約占總人口10%，成捷克重要人口組成，對經濟與社會發展至關重要。

在110萬名外國居民中，烏克蘭人占超過一半，將近59萬人，主因是2022年大量烏克蘭人因俄烏戰爭逃離至捷克，並獲得臨時保護身分。捷克外國人口也在當年首次突破100萬大關。

烏克蘭人在捷克勞動市場不可或缺，至2025年1月，共有15萬名烏克蘭難民在捷克工作，總計27萬烏克蘭人在捷克就業；其中，有80%以上從事勞力工作，烏克蘭難民也為經濟帶來貢獻，每年為國庫創造80億克朗（約3.5億美元）的淨收入。

捷克各地也出現許多烏克蘭文化中心，幫助難民融入當地社會；部分學校開始引入烏克蘭語課程，為烏克蘭學生提供更好的教育環境。

外國居民人數排名第2的是斯洛伐克人，約10萬人，主因是捷克和斯洛伐克過去是同一個國家，加上兩國語言互通性高，且捷克經濟與政治發展較穩定，吸引斯洛伐克人移居捷克。

排名第3是越南人，約6萬9000人，越南人來捷的背景，主要是1950年代，捷克斯洛伐克共產黨和同為共產政權的北越簽訂雙邊協議，自此許多越南人來捷克斯洛伐克工作、學習，並在捷共倒台後仍選擇留在捷克。

此外，據統計，全國近三分之一外國人居住在捷克首都布拉格，是外國人主要聚集地；中波希米亞州排名第二，有14.2%外國人口。

捷克勞動力長期短缺，捷克勞動部長尤瑞卡（Marian Jurečka）表示，捷克目前缺少約20萬名勞工，因此需依賴外國人填補職缺，特別在農業、製造與建築業等領域。

外國勞工約占捷克總勞動力20%，填補製造、商業服務和建築業的人力缺口。製造業是外國人主要從事產業，有21.9萬名外國人從業；行政與商業服務業則是第2大就業領域，約有16.5萬名外國人從業。

烏克蘭 越南 共產黨

上一則

普亭川普通話後 俄烏換俘各放上百人

下一則

加拿大總理卡尼傳周日將宣布 4月28日提前舉行大選

延伸閱讀

普亭川普通話後 俄烏換俘各放上百人

普亭川普通話後 俄烏換俘各放上百人
川普、普亭通話後 俄烏都批對方毀諾互攻基礎設施

川普、普亭通話後 俄烏都批對方毀諾互攻基礎設施
美斷VOA金源 歐盟：冒著助敵風險 捷克號召支持RFE營運

美斷VOA金源 歐盟：冒著助敵風險 捷克號召支持RFE營運
安森美捷克廠裁員170人 業界憂投資案恐生變

安森美捷克廠裁員170人 業界憂投資案恐生變

熱門新聞

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
4生肖「春分」運最旺 屬雞遇智慧貴人、他事業突破瓶頸

4生肖「春分」運最旺 屬雞遇智慧貴人、他事業突破瓶頸
19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高