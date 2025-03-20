烏克蘭人避難移居捷克 成外籍勞動主力

2022年俄烏戰爭後，大量烏克蘭 人移居捷克。據統計，目前在捷烏克蘭人近59萬名，成為捷克外籍勞動主力，主要從事勞力工作，填補捷克長期短缺的勞動力。

綜合捷克媒體報導，截至2024年，捷克總人口約1094萬人，長期居住在捷克的外籍人士近110萬人，約占總人口10%，成捷克重要人口組成，對經濟與社會發展至關重要。

在110萬名外國居民中，烏克蘭人占超過一半，將近59萬人，主因是2022年大量烏克蘭人因俄烏戰爭逃離至捷克，並獲得臨時保護身分。捷克外國人口也在當年首次突破100萬大關。

烏克蘭人在捷克勞動市場不可或缺，至2025年1月，共有15萬名烏克蘭難民在捷克工作，總計27萬烏克蘭人在捷克就業；其中，有80%以上從事勞力工作，烏克蘭難民也為經濟帶來貢獻，每年為國庫創造80億克朗（約3.5億美元）的淨收入。

捷克各地也出現許多烏克蘭文化中心，幫助難民融入當地社會；部分學校開始引入烏克蘭語課程，為烏克蘭學生提供更好的教育環境。

外國居民人數排名第2的是斯洛伐克人，約10萬人，主因是捷克和斯洛伐克過去是同一個國家，加上兩國語言互通性高，且捷克經濟與政治發展較穩定，吸引斯洛伐克人移居捷克。

排名第3是越南 人，約6萬9000人，越南人來捷的背景，主要是1950年代，捷克斯洛伐克共產黨 和同為共產政權的北越簽訂雙邊協議，自此許多越南人來捷克斯洛伐克工作、學習，並在捷共倒台後仍選擇留在捷克。

此外，據統計，全國近三分之一外國人居住在捷克首都布拉格，是外國人主要聚集地；中波希米亞州排名第二，有14.2%外國人口。

捷克勞動力長期短缺，捷克勞動部長尤瑞卡（Marian Jurečka）表示，捷克目前缺少約20萬名勞工，因此需依賴外國人填補職缺，特別在農業、製造與建築業等領域。

外國勞工約占捷克總勞動力20%，填補製造、商業服務和建築業的人力缺口。製造業是外國人主要從事產業，有21.9萬名外國人從業；行政與商業服務業則是第2大就業領域，約有16.5萬名外國人從業。