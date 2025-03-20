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施凱爾為英國新一代核潛艦安放龍骨 重申核嚇阻承諾

中央社倫敦20日專電
英國首相施凱爾（左）17日在國防大臣希利（右）陪同下，密訪蘇格蘭，登上配備核武的先鋒級（Vanguard class）核動力彈道飛彈潛艦，親迎英國海軍官兵結束數個月的任務返國。（英國首相府提供）中央社
英國首相施凱爾（左）17日在國防大臣希利（右）陪同下，密訪蘇格蘭，登上配備核武的先鋒級（Vanguard class）核動力彈道飛彈潛艦，親迎英國海軍官兵結束數個月的任務返國。（英國首相府提供）中央社

英國首相施凱爾今天前往英國造艦重鎮、英格蘭西北的巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness），將為英國新一代配備核武的核動力彈道飛彈潛艦、即「無畏級」（Dreadnought class）潛艦同名首艦安放龍骨，象徵造艦工程重要進展。

此外，根據首相府今天釋出的資料，施凱爾（Keir Starmer）17日曾低調訪問蘇格蘭，前往英國現役「先鋒級」（Vanguard class）核動力彈道飛彈潛艦基地，在近岸水域登艦、歡迎英國海軍官兵結束任務返國，感謝他們長達數個月在海面下執行「無聲任務」的辛勞。

首相府指出，施凱爾是自2013年以來，第一位前往基地、登艦親迎潛艦官兵返國的英國首相。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，戰火迄今未歇；歐洲安全形勢未見緩解，今年1月上台的美國總統川普（Donald Trump）政府則已數次表態有意淡出歐洲防務。儘管已脫離歐洲聯盟（EU），英國在凝聚歐洲自主強化安全防衛能力與支援烏克蘭方面，持續扮演要角，今天在倫敦即有援烏高階軍事擘劃會議舉行，預計將有約30個國家與會。

另一方面，繼施凱爾於2月下旬宣布提高英國防衛支出至國內生產毛額（GDP）的2.5%後，英國政府對內動作頻頻，包括召集國防、經濟等中央部會首長與安全防衛產業中小企業座談，支持更多中小企業參與相關供應鏈；推動金融界鬆綁對投資軍工業的限制；以及19日宣布英國國家財富基金（NWF）應優先鼓勵投資先進製造、數位科技及軍民兩用科技等與國防息息相關的領域。

英國政府強調，相關措施不僅旨在強化英國的安全防衛並擴及歐洲集體安全，也有助刺激國內經濟成長、加速科技創新。

英國首相府今天並宣布，國王查理三世（King Charles III）已應允賦予巴羅因弗內斯鎮巴羅港（Port of Barrow）「皇家」（Royal）頭銜，表彰該鎮作為「英國核動力潛艦造艦重鎮」對國家安全的特殊貢獻。查理三世另規劃在適當時機造訪巴羅因弗內斯鎮。

英國現役核動力潛艦包括4艘配備核武的「先鋒級」彈道飛彈潛艦（SSBN），以及未來總計將有7艘（現役4艘）、配備常規武器的「機敏級」（Astute class）攻擊型潛艦（SSN）。

根據英國國防部資料，「無畏級」潛艦預計將自2030年代初期逐步取代「先鋒級」潛艦，總計將造艦4艘，每艘可容納約130名人員，配備先進電子和感測系統，並與「先鋒級」一樣，搭載美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin） 的三叉戟（Trident）彈道飛彈系統。

作為英國常態部署的海基核嚇阻，「先鋒級」潛艦維持全天候至少有一艘在各任務水域巡弋，並配備核武。不過，考量「先鋒級」和未來的「無畏級」潛艦其飛彈系統皆高度仰賴美國技術，隨著美國有意淡出歐洲防務、且在俄烏議題與歐洲屢見分歧，英國內部近期也浮現對美國作為安全防衛戰略夥伴的擔憂。

另一方面，在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）框架下，英、美、澳正協力打造新一代配備常規武器的核動力攻擊型潛艦SSN-AUKUS，造艦工程將在英、澳進行，未來將陸續於英國（2030年代後期）和澳洲海軍（2040年代初期）服役。

「先鋒級」、「機敏級」、「無畏級」和SSN-AUKUS皆為核動力潛艦，也都在巴羅因弗內斯鎮造艦。英國的核嚇阻能力是北大西洋公約組織（NATO）歐洲區核嚇阻關鍵，施凱爾今天訪問巴羅因弗內斯鎮也強調英國對北約的承諾。

首相府指出，「無畏級」造艦計畫預期將支持英國全境超過3萬個就業機會，涵蓋像英國航太系統公司（BAE Systems）這樣的軍工大廠，以及中小企業。

首相府表示，僅是在巴羅因弗內斯鎮，近6個月以來，各潛艦造艦團隊已新增總計超過1000名人員。官方資料顯示，國防核嚇阻能力相關領域從業人員的平均薪資，較英國全國平均薪資高出近20%。

施凱爾今天也宣布政府將挹注2800萬英鎊（約新台幣12億元）於強化國防相關技職教育、為潛艦等國防工程培育下一代人才，部分資金將用於巴羅因弗內斯鎮的教育機構。

施凱爾 彈道飛彈 AUKUS

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