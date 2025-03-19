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杜特蒂被送海牙受審 首席律師：將作有力辯護

中央社馬尼拉19日專電
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菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。路透
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。路透

菲律賓前總統杜特蒂因執政期間發動血腥掃毒戰而被押送荷蘭海牙國際刑事法院審判，杜特蒂的首席辯護律師表示有信心進行有力辯護，相信杜特蒂可被判無罪。

國際刑事法院今天發布通告，證實由英國-以色列裔律師考夫曼（Nicholas Kaufman）擔任杜特蒂（Rodrigo Duterte）的首席辯護律師。

考夫曼熟悉國際法，曾在國際刑事法院為剛果民主共和國前副總統貝姆巴（Jean-Pierre Bemba）、非洲武裝團體首腦賈瓦卡（Maxime Mokom Gawaka）等人辯護。

貝姆巴和賈瓦卡都被控戰爭罪與違反人道罪，貝姆巴最終被判無罪釋放，賈瓦卡則被撤銷指控。

考夫曼在海牙接受菲律賓ABS-CBN新聞網訪問時說，有信心為杜特蒂作有力辯護，也相信杜特蒂可望在審判前期就被判無罪。

他補充，杜特蒂在菲律賓被捕過程中被完全剝奪法律權利，這將成為辯護重點之一。

杜特蒂的女兒、菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）則在海牙向菲律賓媒體記者說，杜特蒂的辯護團隊全是有國際刑事法院辯護經驗的外籍律師。

觀察人士猜測，這是避免菲籍辯護律師遭到菲律賓政府施壓的可能性。

菲律賓將於5月舉行期中選舉，杜特蒂稍早前已宣布競選家鄉納卯市（Davao City）市長職位。薩拉表示，杜特蒂的競選資格不會受此案影響。

現年79歲的杜特蒂是首位在國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。他於2016至2022年執政期間發動血腥掃毒戰，人權團體稱有數以千計的人在這波行動中遭到法外處決。

國際刑事法院於3月7日以「違反人道罪」向杜特蒂發出拘捕令，菲律賓政府11日配合國際刑警組織（INTERPOL）的請求而逮捕杜特蒂，當晚即以專機將他送往海牙受審。

杜特蒂 期中選舉 以色列

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