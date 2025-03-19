杜特蒂被送海牙受審 首席律師：將作有力辯護

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。路透

菲律賓前總統杜特蒂 因執政期間發動血腥掃毒戰而被押送荷蘭海牙國際刑事法院審判，杜特蒂的首席辯護律師表示有信心進行有力辯護，相信杜特蒂可被判無罪。

國際刑事法院今天發布通告，證實由英國-以色列 裔律師考夫曼（Nicholas Kaufman）擔任杜特蒂（Rodrigo Duterte）的首席辯護律師。

考夫曼熟悉國際法，曾在國際刑事法院為剛果民主共和國前副總統貝姆巴（Jean-Pierre Bemba）、非洲武裝團體首腦賈瓦卡（Maxime Mokom Gawaka）等人辯護。

貝姆巴和賈瓦卡都被控戰爭罪與違反人道罪，貝姆巴最終被判無罪釋放，賈瓦卡則被撤銷指控。

考夫曼在海牙接受菲律賓ABS-CBN新聞網訪問時說，有信心為杜特蒂作有力辯護，也相信杜特蒂可望在審判前期就被判無罪。

他補充，杜特蒂在菲律賓被捕過程中被完全剝奪法律權利，這將成為辯護重點之一。

杜特蒂的女兒、菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）則在海牙向菲律賓媒體記者說，杜特蒂的辯護團隊全是有國際刑事法院辯護經驗的外籍律師。

觀察人士猜測，這是避免菲籍辯護律師遭到菲律賓政府施壓的可能性。

菲律賓將於5月舉行期中選舉 ，杜特蒂稍早前已宣布競選家鄉納卯市（Davao City）市長職位。薩拉表示，杜特蒂的競選資格不會受此案影響。

現年79歲的杜特蒂是首位在國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。他於2016至2022年執政期間發動血腥掃毒戰，人權團體稱有數以千計的人在這波行動中遭到法外處決。

國際刑事法院於3月7日以「違反人道罪」向杜特蒂發出拘捕令，菲律賓政府11日配合國際刑警組織（INTERPOL）的請求而逮捕杜特蒂，當晚即以專機將他送往海牙受審。