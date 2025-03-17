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加拿大總理訪法國尋可靠盟友 同批關稅戰與俄羅斯

中央社巴黎17日專電
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加拿大新總理卡尼（Mark Carney，左）展開歐洲之旅，今天抵達巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，右）見面。歐新社
加拿大新總理卡尼（Mark Carney，左）展開歐洲之旅，今天抵達巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，右）見面。歐新社

面對美國的經濟與主權威脅，加拿大新總理卡尼展開歐洲之旅，今天抵達巴黎盼強化與法國「可靠盟友」的外交連結。兩國領袖反對經濟衝突，也敦促俄羅斯為和平做出明確承諾。

隨著國際局勢緊張，且加拿大面臨美國貿易壓力以及總統川普不斷揚言併吞威脅之際，14日才剛宣布就職的新總理卡尼（Mark Carney）今天造訪加國歷史最悠久的盟邦之一法國，進行上任後的首次國際訪問。

會見卡尼前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）向記者表示：「在當前的國際背景下，我們希望能夠與最親密、最忠誠的合作夥伴一起發展最具戰略意義的計畫」，並稱合作能確保「利益得到尊重」、「充分行使主權」。

在聯合記者會上，卡尼首先談及籠罩加拿大與歐洲的關稅戰陰影，他說道：「對加拿大而言，與法國這樣的可靠盟友強化連結比以往都更加重要…我們知道經濟合作，而非衝突，才是打造強健經濟的方式。」

政治新聞媒體Politico分析，卡尼這句「可靠盟友」，顯然就是針對川普說的。

卡尼表示，「我們應強化兩國的合作，以確保安全，盟友的安全與世界的安全…我們必須加強外交關係，共同面對這個日益不穩定和危險的世界」，同時「為我們的企業打造新契機」。

馬克宏也意有所指強調，他和卡尼都堅信尊重國際規則的公平貿易有利於所有人，「絕對比破壞生產鏈和經濟融合，同時引發通膨的關稅更有效」。

美國總統川普看似背棄烏克蘭與跨大西洋盟友，並企圖直接與俄羅斯談和平協議的舉動令西方陣營大感不安。在此脈絡下，兩人也針對俄烏戰爭聲明立場。

兩位領導人在記者會上表示，將共同持續支持烏克蘭與歐洲的安全。卡尼說，「我們都維護主權和安全，我們對烏克蘭的堅定支持證明了這一點」，同時他也強調希望「維持與美國盡可能積極的關係」。

馬克宏則說，法加兩國是「和平的強權」，並將持續要求俄羅斯為烏克蘭的持久和平做出「明確承諾」。他指出，這是為了「避免烏克蘭受俄羅斯進一步侵略，並確保整個歐洲的安全」。

會面後，馬克宏在社群媒體X平台發文寫道：「您選擇法國作為首次出訪的國家，這是莫大的榮幸，也凸顯了加拿大和法國關係的重要性。親愛的卡尼，非常歡迎您。」

訪法行程後，卡尼下一站將前往倫敦，預計將會見英國首相施凱爾（Keir Starmer）與加拿大的象徵國家元首、英國國王查理三世（King Charles III）。

加拿大 烏克蘭 馬克宏

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