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川普警告葉門叛軍若再發動攻擊 伊朗須承擔後果

中央社華盛頓17日綜合外電報導
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美國總統川普今天宣布，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」未來再發動任何攻擊，他會要德黑蘭當局直接承擔責任及後果。路透
美國總統川普今天宣布，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」未來再發動任何攻擊，他會要德黑蘭當局直接承擔責任及後果。路透

美國總統川普今天宣布，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」未來再發動任何攻擊，他會要德黑蘭當局直接承擔責任及後果；青年運動在紅海多次襲擊美國和其他國家的船隻。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文：「從現在起，青年運動（Houthis）開出的每一槍都會算在伊朗的武器和領導階層頭上，伊朗將被追究責任並承擔後果。」

他的貼文還寫道，青年運動的任何進一步攻擊或報復都會遭到強力反擊，而伊朗在這場衝突中卻裝成「無辜受害者」的角色。

川普15日以青年運動對紅海（Red Sea）航運構成威脅為由，而向這個組織發動大規模空襲，造成至少53人喪命。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）昨天已經表示，美國將繼續攻擊青年運動，直到他們停止襲擊航運。

青年運動發言人今天稍早則宣稱，旗下戰士「24小時內第2次」在紅海北部對美國航艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）及數艘軍艦發射飛彈和無人機。

伊朗 川普 赫塞斯

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