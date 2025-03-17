我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全世界最好吃披薩 紐約市這家店奪亞軍

ICE報到被捕 威州苗族女遭遣送至從未去過的寮國

菲前總統杜特蒂被捕 小馬可仕長姊率參院展開調查

中央社馬尼拉17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。路透
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。路透

菲律賓參議院今天宣布，將針對前總統杜特蒂上周被捕並迅速移交至國際刑事法院（ICC）一事展開正式調查。杜特蒂因任內發起致命掃毒戰爭，面臨違反人道罪指控。

法新社報導，現年79歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）是首位在國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。他於2016至2022年擔任總統期間發動血腥掃毒戰，人權團體認為有數以千計的人在這波行動中遭到殺害。

參院的調查是由菲國參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）所發起，她是總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的長姊，同時也是杜特蒂長女、副總統薩拉（Sara Duterte）的密友。

參院的調查是由菲國參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos，圖）所發起，她是總...
參院的調查是由菲國參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos，圖）所發起，她是總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的長姊，同時也是杜特蒂長女、副總統薩拉（Sara Duterte）的密友。路透

自2022年小馬可仕與薩拉聯手在總統大選獲得壓倒性勝利以來，馬可仕和杜特蒂家族陷入激烈爭鬥。如今薩拉也遭控威脅暗殺小馬可仕等罪名，面臨國會的彈劾審判。

艾米今天發布聲明表示：「身為參議院外交委員會主席，我下令對前總統杜特蒂被捕一事展開緊急調查。這起事件已導致國家嚴重分裂。」

艾米指出，必須確認杜特蒂的逮捕過程是否遵循正當程序，並確保其法律權利受到妥善保護，同時也要確保「我國主權和法律程序」未受侵犯。

杜特蒂本月稍早短暫訪問香港後，11日在馬尼拉機場被捕，不久便被送往荷蘭海牙，並押送至ICC。

菲國參院訂於20日舉行公開聽證會，並將邀請警方高層與其他政府官員出席，以提供相關證據。

杜特蒂 參院 參議院

上一則

和平無益俄經濟？路透：戰時經濟過熱恢復正常恐硬著陸

下一則

川普對俄軟弱又辱澤倫斯基？歐洲議員喊美歸還自由女神

延伸閱讀

政府已作好準備 菲警方：將配合國際刑警組織 逮捕杜特蒂掃毒戰共犯

政府已作好準備 菲警方：將配合國際刑警組織 逮捕杜特蒂掃毒戰共犯
菲律賓前總統杜特蒂被捕 悲情牌為女造勢

菲律賓前總統杜特蒂被捕 悲情牌為女造勢
菲前總統杜特蒂涉違人道罪 首次在國際刑事法院出庭

菲前總統杜特蒂涉違人道罪 首次在國際刑事法院出庭
杜特蒂涉違反人道罪 首次在國際刑事法院出庭

杜特蒂涉違反人道罪 首次在國際刑事法院出庭

熱門新聞

紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
烏克蘭總統澤倫斯基（左）10日在沙烏地阿拉伯吉達的王宮，會見沙國王儲穆罕默德。(美聯社)

烏克蘭同意停火30天協議 但澤倫斯基提出一條件

2025-03-11 18:05
俄羅斯總統普亭。歐新社

俄羅斯不同意立即結束烏戰？普亭正式表態 想與川普討論

2025-03-13 13:50

超人氣

更多 >
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄