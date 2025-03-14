騷擾袋熊網紅離境 澳總理諷：何不抱走小鱷魚試試

袋熊。Image by Penelope from Pixabay

一名美國女網紅日前在澳洲 拍下從焦急的袋熊媽媽身邊搶走寶寶的影片，此舉激怒許多澳洲民眾，坎培拉當局表示這位網紅今天已搭機離境，總理艾班尼斯也發聲譴責她的行為。

法新社報導，一支本周在社群媒體 Instagram發布的影片顯示，一名女子在路邊抱起野生小袋熊就跑，然後對著鏡頭說：「我抓到了一隻袋熊寶寶。」這支影片現在已經刪除。

這支影片是在夜間拍攝，其中可見袋熊媽媽在後面追著牠被抱走的幼獸。

影片來源：youtube/7NEWS Australia

女子後來將小袋熊放回路邊。澳洲媒體指認她是美國戶外型網紅瓊斯（Sam Jones）。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）談到這名網紅已離境時指出：「對澳洲袋熊來說，沒有比今天更好的日子。」

柏克稍早透露，女子的觀光 簽證因那支影片而受到當局重新審核。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也發聲譴責這名網紅騷擾袋熊。

他告訴記者：「把袋熊寶寶從媽媽身邊搶走，顯然對袋熊媽媽造成痛苦，這簡直是暴行。」

艾班尼斯還說：「我建議這位所謂的網紅，也許她可嘗試其他澳洲動物，從鱷魚媽媽那裡抓走鱷魚寶寶，看看會發生什麼事。」