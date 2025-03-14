我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

限制出生公民權行政令被擋 川普反擊

杜特蒂涉違反人道罪 首次在國際刑事法院出庭

中央社海牙14日綜合外電報導
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。美聯社
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。美聯社

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。杜特蒂因為任內在菲律賓發起致命的掃毒戰爭，面臨違反人道罪指控。

法新社報導，杜特蒂現年79歲，是首位在國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。他今天在短暫的聽證會中透過視訊出庭，聽取對於他的罪行指控，以及他作為被告的權利。

杜特蒂過去長年擔任菲律賓南部城市納卯（Davao）市長，因採取嚴厲政策而被稱為「制裁者」（The Punisher）。

杜特蒂是在2016至2022年擔任總統期間發動掃毒戰。從他2016年6月30日就職到當年年底的幾個月期間，菲律賓警方就已擊斃2000多人，大多數死亡案件被描述為「槍戰」。

但人權觀察人士認為，許多案件是由官方認可的義警所為，且真實死亡人數遠高於官方數字。菲律賓政府則否認這兩項指控。

杜特蒂2022年卸任時，和他執政第1年相比，掃毒戰的官方死亡人數至少增加了2倍。菲律賓警方表示，有6200名嫌犯在反毒行動中喪命，而政府正式承認的死亡人數為6248人。

不過，人權倡議人士指出，實際死亡人數遠超官方數據，城市裡有數以千計貧困吸毒者在不明情況下遭到殺害，其中許多人曾被列入政府的「觀察名單」。

杜特蒂

上一則

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

下一則

加拿大總理杜魯多請辭：很自豪能為這個國家服務

延伸閱讀

杜特蒂押送海牙 女兒轟8小時僅給1三明治

杜特蒂押送海牙 女兒轟8小時僅給1三明治
菲政府依國際法逮杜特蒂 分析：防軍變、削弱家族影響力

菲政府依國際法逮杜特蒂 分析：防軍變、削弱家族影響力
杜特蒂押送海牙 律師籲請菲律賓最高院把人帶回

杜特蒂押送海牙 律師籲請菲律賓最高院把人帶回
菲前總統杜特蒂送荷蘭海牙受審 拘留所住「單人牢房」待遇曝光

菲前總統杜特蒂送荷蘭海牙受審 拘留所住「單人牢房」待遇曝光

熱門新聞

川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

低薪遭重罰 澳洲鼎泰豐歇業…當地人曝味道跟台灣大不同

2025-03-07 15:05
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54

超人氣

更多 >
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道

龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道
紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」