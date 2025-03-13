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馬達加斯加破獲販賣人口案 多名中國籍人士被捕

記者陳湘瑾／即時報導
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非洲馬達加斯加公安部門近期破獲一起跨國婚姻相關販賣人口案，多名涉案中國公民被捕。圖為為該國首都塔那那利佛一處稻田。（新華社資料照）
非洲馬達加斯加公安部門近期破獲一起跨國婚姻相關販賣人口案，多名涉案中國公民被捕。圖為為該國首都塔那那利佛一處稻田。（新華社資料照）

位於非洲的馬達加斯加，其公安部門近期破獲一起跨國婚姻相關販賣人口案，多名涉案中國公民被捕。先前美國國務院的一份報告曾建議，馬達加斯加政府要系統性地主動識別人口販運受害者，包括在中國「一帶一路」相關工地工作的中國公民。

中國駐馬達加斯加使館13日公告，依法依規維護中國公民合法權益，同時堅決反對一切違法犯罪行為，並支持馬達加斯加依法打擊違法犯罪活動，並提醒公民嚴格遵守相關涉外婚姻法律法規。

該公告指出，根據中國法律，任何婚介都不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，個人不得採取欺騙手段或以營利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動。請公民遠離以熟人或朋友介紹為名的不法仲介，以免人財兩空。

公告並提醒，金錢（彩禮、聘禮）通常是當地法院判定販賣人口罪的重要依據。支付高額介紹費或彩禮，可能因涉嫌販賣人口罪而被逮捕，並將在馬達加斯加陷入冗長的司法程序。

最後公告表示，根據馬達加斯加法律，外國公民入境後不得從事與簽證類別不符的活動。該國簽證類別中沒有以來馬娶親為目的的簽證，在馬機場辦理的落地簽只能從事旅遊活動。公民應了解自身簽證種類、對應的來馬事由，並在簽證有效期內離境，以免因違反該國法律受懲罰。

該使館今年2月7日才發布公告，稱「再次提醒中國公民，在跨國婚姻中嚴格遵守法律法規」，並強調馬達加斯加政府高度重視跨國婚姻管理，以及跨國人口販賣問題，加強對相關違法犯罪行為的懲處、打擊力度。還呼籲對跨國婚姻宜認真甄別對方真實意圖，勿輕信他人宣傳，遠離不法中介，防止上當受騙。

美國國務院曾發布一份「2024年人口販運報告：馬達加斯加」（2024 Trafficking in Persons Report: Madagascar）提到，馬達加斯加政府未能完全符合消除人口販運的最低標準，但正在做出重大努力，包括調查更多人口販運案件、起訴更多人口販運者等。

該報告建議，馬達加斯加政府要系統性地主動識別人口販運受害者，特別是在弱勢群體中篩查人口販運指標，包括童工、遭受性剝削的女性、返國的馬達加斯加移工，以及在中國「一帶一路」相關工地工作的中國公民，並將所有識別出的受害者轉介至適當的保護服務機構。

簽證 國務院 一帶一路

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