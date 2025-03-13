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教宗方濟各在醫院度過就職12周年 病況穩定

中央社羅馬13日專電
14日上午10時30分，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin，圖）將主持為教宗祈福的彌撒，邀請派駐教廷的各國外交使節團參加。歐新社
14日上午10時30分，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin，圖）將主持為教宗祈福的彌撒，邀請派駐教廷的各國外交使節團參加。歐新社

今天是教宗方濟各（Pope Francis）就職12周年，他在醫院中度過紀念日。醫護團隊用蛋糕與蠟燭為教宗慶祝，梵蒂岡表示，教宗目前病情穩定，但仍需時間恢復體力，因此還無法確認教宗在復活節的參與情況。

教宗方濟各2月14日起住院治療，病情從支氣管炎惡化到雙側肺炎，近日病情穩定，但仍需住院治療，教宗住院迄今已1個月。

明天上午10時30分，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）將主持為教宗祈福的彌撒，邀請派駐教廷的各國外交使節團參加；明天晚間7時30分，梵蒂岡將在聖伯多祿廣場為教宗舉行祈福儀式。

為紀念教宗方濟各就職12周年，羅馬教區今天發布訊息表示，教宗近日遭受的痛苦，讓所有教友都熱烈為教宗祈禱，相信教宗在疾病中會受到天主的支持，帶著希望與力量繼續前進。

梵蒂岡晚間更新教宗病情報告，教宗今天持續呼吸治療，他在夜間使用非侵入性的面罩呼吸器，在白天使用高流量鼻導管，教宗臨床症狀保持穩定。

教宗今天繼續透過視訊跟隨教廷的靈修活動，下午醫護人員以蛋糕蠟燭為他慶祝就職12周年。

教宗 梵蒂岡 方濟各

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