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杜特蒂押送海牙 律師籲請菲律賓最高院把人帶回

中央社馬尼拉12日綜合外電報導
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菲律賓前總統杜特蒂因為在執政期間曾發動血腥的掃毒戰，菲國政府已將他押送荷蘭海牙國際刑事法院。圖為12日在海牙機場，執法人員等待杜特蒂下飛機。路透
菲律賓前總統杜特蒂因為在執政期間曾發動血腥的掃毒戰，菲國政府已將他押送荷蘭海牙國際刑事法院。圖為12日在海牙機場，執法人員等待杜特蒂下飛機。路透

菲律賓前總統杜特蒂因為在執政期間曾發動血腥的掃毒戰，菲國政府已將他押送荷蘭海牙國際刑事法院，杜特蒂的律師今天向菲國最高法院遞交申訴文件，要求把人帶回首都馬尼拉。

法新社報導，國際刑事法院（ICC）指出，杜特蒂（Rodrigo Duterte）被控犯下「違反人道罪」。人權團體估計，他發動的掃毒戰曾造成數萬民眾喪命，其中大部分是窮人，而且往往無法證明這些人跟毒品有關。

杜特蒂的律師今天上午向菲律賓最高法院遞交申訴文件，指控政府「綁架」杜特蒂，並要求最高法院「把他帶回來」。

律師在最高法院外頭告訴記者：「只有當一個國家的國內司法體系無法運作時，國際刑事法院才能行使管轄權。」

菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）則表示，與國際刑警組織（Interpol）合作是政府的獨有權力。

路透報導，杜特蒂可能成為首位在海牙國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。

現年79歲的杜特蒂最近前往香港為自己支持的候選人造勢，昨天上午返抵馬尼拉國際機場時，被菲律賓警方逮捕。

杜特蒂2016年至2022年擔任菲律賓總統時發動掃毒戰，數以千計疑似吸毒者死於街頭，人權人士及死者家屬2018年向國際刑事法院控告杜特蒂放任警察進行「法外處決」。

菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天深夜召開記者會說，押送杜特蒂前往海牙的專機已於昨天晚間11時03分從馬尼拉起飛。 

杜特蒂 香港

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