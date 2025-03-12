烏克蘭接受停火提案後 波蘭證實美已恢復軍援

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski，右）和烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha，左）12日在波蘭華沙出席記者會。路透

烏克蘭 昨天同意美國所提出與俄羅斯 停火30天的建議方案後，波蘭外交部長席科斯基今天表示，美國透過波蘭運交給烏克蘭的軍事援助已經恢復到先前水準。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮與美國總統川普 （Donald Trump）公開口角後，華府上周停止對烏克蘭的軍援。3年多來對抗俄羅斯全面侵略的烏克蘭，武器供應主要仰賴美國和歐洲聯盟（EU）。

美烏兩國代表昨天在沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）舉行會談後，烏方支持美方提議的與俄羅斯停火30天，並同意立即與莫斯科展開談判。川普也因此將軍援解凍。

席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天告訴媒體記者：「我證實透過（波蘭物流集散地）雅西恩卡（Jasionka）的（美國）武器運交已經恢復到先前水準。」他身旁是結束吉達會談準備返回基輔的烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）。

波蘭國防部長柯辛尼亞克-卡米茲（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）也在記者會上說，他已與雅西恩卡的指揮官通話談論美國恢復武器運交一事，並稱這是美方「非常好的決定」。

柯辛尼亞克-卡米茲表示：「我們今天已接獲消息，上周暫停運交、已運抵波蘭的首批武器裝備，將能夠抵達烏克蘭。...我們正全力運作，並能夠接收空運及運至烏克蘭。」