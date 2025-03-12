我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

不認可零和思維 蘇利文：川普政策似指向錯誤方向

烏克蘭接受停火提案後 波蘭證實美已恢復軍援

中央社華沙12日綜合外電報導
波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski，右）和烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha，左）12日在波蘭華沙出席記者會。路透
波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski，右）和烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha，左）12日在波蘭華沙出席記者會。路透

烏克蘭昨天同意美國所提出與俄羅斯停火30天的建議方案後，波蘭外交部長席科斯基今天表示，美國透過波蘭運交給烏克蘭的軍事援助已經恢復到先前水準。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮與美國總統川普（Donald Trump）公開口角後，華府上周停止對烏克蘭的軍援。3年多來對抗俄羅斯全面侵略的烏克蘭，武器供應主要仰賴美國和歐洲聯盟（EU）。

美烏兩國代表昨天在沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）舉行會談後，烏方支持美方提議的與俄羅斯停火30天，並同意立即與莫斯科展開談判。川普也因此將軍援解凍。

席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天告訴媒體記者：「我證實透過（波蘭物流集散地）雅西恩卡（Jasionka）的（美國）武器運交已經恢復到先前水準。」他身旁是結束吉達會談準備返回基輔的烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）。

波蘭國防部長柯辛尼亞克-卡米茲（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）也在記者會上說，他已與雅西恩卡的指揮官通話談論美國恢復武器運交一事，並稱這是美方「非常好的決定」。

柯辛尼亞克-卡米茲表示：「我們今天已接獲消息，上周暫停運交、已運抵波蘭的首批武器裝備，將能夠抵達烏克蘭。...我們正全力運作，並能夠接收空運及運至烏克蘭。」

烏克蘭 俄羅斯 川普

上一則

快看世界／醫師提醒日常5行為 遠離急診室

下一則

烏克蘭同意停火30天 川普盼普亭也接受

延伸閱讀

Puma財測令人失望 股價一度瀉25%

Puma財測令人失望 股價一度瀉25%
俄羅斯對美烏談定停火草案反應？克宮發言人：不要急

俄羅斯對美烏談定停火草案反應？克宮發言人：不要急
美烏提出停火30天草案 路透：消息人士稱普亭恐難接受

美烏提出停火30天草案 路透：消息人士稱普亭恐難接受
烏克蘭同意停火30天協議 但澤倫斯基提出一條件

烏克蘭同意停火30天協議 但澤倫斯基提出一條件

熱門新聞

川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

低薪遭重罰 澳洲鼎泰豐歇業…當地人曝味道跟台灣大不同

2025-03-07 15:05

超人氣

更多 >
12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思

郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
接受高壓氧治療突發大火 密州5歲華童遭燒死

接受高壓氧治療突發大火 密州5歲華童遭燒死