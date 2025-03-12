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格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

中央社格陵蘭首府努克12日綜合外電報導
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格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

在美國總統川普尋求掌控北極戰略要島格陵蘭之際，格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出，如何應對川普將是格陵蘭新政府的重要課題。

昨天議會選舉的選票全數開出後，立場中間偏右、親商的格陵蘭民主黨（Demokraatit）贏得約30%選票，遠高於2021年的9%左右。

定向點黨（Naleraq）這個主張格陵蘭快速獨立的政黨，得票率則約24.5%，排名第2。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，格陵蘭現任總理艾格德（Mute Egede）所屬的伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit）得票率約21%，排名第3。伊努特社群黨也支持獨立。

艾格德的左翼執政聯盟夥伴前進黨（Siumut）排第4名，得票率接近15%。前進黨與伊努特社群黨得票率合計約36%，遠低於2021年的66%左右。

民主黨領袖、曾任產業暨礦產部長的尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）說道，「民心思變…我們想要更多生意來資助我們的福利」，「我們不希望明天就獨立，我們希望打好基礎」。

現在尼爾森將與其他政黨舉行會議，嘗試籌組執政聯盟。

艾格德則於社群平台臉書（Facebook）貼文指出，「我們尊重選舉結果」。他還表示，自己會在接下來的聯盟談判中聆聽所有建議。

美國Axios新聞網指出，未來格陵蘭新政府必須應對川普（Donald Trump）收購格陵蘭的強烈意圖。

格陵蘭目前是丹麥王國的半自治領土，根據美國商務部旗下的國際貿易局（International Trade Administration），丹麥仍保有對格陵蘭「外交、安全、防務政策」及邊境管控議題的控制權。

總理艾格德上個月宣布提前議會選舉時，各界預料獨立議題將扮演主要焦點。這次選票上的6個主要政黨中，有5個黨都支持獨立。

許多格陵蘭民眾都希望完全獨立，但格陵蘭礦產資源豐富，又位處通往北極的重要航道，戰略位置相當關鍵，這令川普政府垂涎，並矢言「無論如何」將接管格陵蘭，如今格陵蘭正面臨來自川普的存亡威脅。

美國在格陵蘭設有一處軍事基地，且1951年美方與丹麥簽署的國防協議，也賦予美國在格陵蘭防務的重要角色。

川普在第一個美國總統任期內便表達出對格陵蘭的興趣，本月稍早他向國會兩院聯席會議發表演說時又重申此事，但未具體說明對格陵蘭的未來構想。

艾格德則反駁川普，稱格陵蘭是「非賣品」，且格陵蘭人「不想當美國人或丹麥人」。

格陵蘭 川普 民主黨

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