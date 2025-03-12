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巴基斯坦武裝組織挾持火車 155名人質獲救

中央社伊斯蘭馬巴德12日綜合外電報導
在巴基斯坦俾路支省奎達（Quetta）火車站，12日遭到分離主義武裝分子襲擊後，獲救的乘客帶著行李離開。路透
在巴基斯坦俾路支省奎達（Quetta）火車站，12日遭到分離主義武裝分子襲擊後，獲救的乘客帶著行李離開。路透

安全消息人士今天表示，巴基斯坦部隊已在該國西南部俾路支省，從遭分離主義分子劫持的火車上救出155名乘客。巴基斯坦政府表示，救援行動仍在進行，以解救剩餘人質。

綜合法新社與路透報導，武裝分子昨天炸毀鐵軌，並向從俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）駛往開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）白夏瓦（Peshawar）的火車開火。

武裝團體俾路支解放軍（BLA）宣稱犯下這次攻擊，並要求在48小時內，釋放據稱被軍方綁架的俾路支政治犯、運動人士和失蹤者，否則將開始處決人質。

多名消息人士透露，武裝分子已讓身穿「自殺背心」的炸彈客坐在部分人質旁邊。這些消息人士並未具體說明被扣押人數，但巴基斯坦內政部發布聲明表示，正在展開營救行動。

根據護理人員法魯克（Nazim Farooq）和鐵道官員阿斯拉姆（Muhammad Aslam）的說法，列車司機、1名警察和1名軍人在襲擊中喪生。

巴基斯坦安全部隊今天發動「全面行動」，1名安全官員告訴法新社，「全面行動」的目標是解救剩餘人質。

安全消息人士指出，「安全部隊已成功救出155名乘客…27名恐怖分子被擊斃」，根據稍早統計，獲救者中包括至少「31名女性和15名兒童」。

目前仍無法確定火車上還有多少人質。

巴基斯坦部隊已在該國西南部俾路支省，從遭分離主義分子劫持的火車上救出155名乘客...
巴基斯坦部隊已在該國西南部俾路支省，從遭分離主義分子劫持的火車上救出155名乘客。圖為12日一名受傷男子被安全部隊救出，坐上救護車準備送往醫院。路透

解放軍 內政部

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