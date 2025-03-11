挪威汽車廣告暗諷馬斯克 南韓起亞：不代表本公司立場

南韓汽車製造商起亞（Kia）今天澄清，該公司並未批准挪威公司刊登的1則廣告。路透

南韓汽車製造商起亞（Kia）今天澄清，該公司並未批准挪威公司刊登的1則廣告。廣告中可見1輛起亞電動車的保險 桿貼著暗諷競爭對手特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）的貼紙。

法新社報導，起亞挪威公司（Kia Norway）的社群媒體帳號上月發布1則廣告，畫面中可見1輛起亞入門級電動車EV3，保險桿上的貼紙則寫著：「我在馬斯克發瘋後買了這輛車」。

這張貼紙看似在呼應近期特斯拉車主的一股流行風潮。部分不滿世界首富馬斯克近來涉足政壇的特斯拉車主開始在保險桿貼上貼紙，強調他們「在馬斯克發瘋前」就已購買特斯拉汽車。

法新社向南韓起亞公司詢問上述廣告相關問題後，這則廣告今天遭撤下。

起亞的發言人在發給法新社的聲明中表示：「起亞公司已知悉起亞挪威的社群媒體貼文內容，目前該貼文已被移除。這則貼文完全出自當地獨立行為，不代表起亞歐洲或起亞公司的立場。」

起亞是南韓現代（Hyundai）集團成員之一，這兩家公司銷量合併後是全球第3大汽車製造商，其2024年總銷量突破720萬輛。

近幾周來，由於馬斯克在德國大選活動中支持極右翼德國另類選擇黨（AfD），這項爭議舉動導致特斯拉在歐洲各地的銷量下滑。

官方數據顯示，今年2月特斯拉在歐洲最大汽車市場德國的銷量較去年同期暴跌超過76%；今年1月，該品牌在歐洲聯盟（EU）的整體銷量也較去年同期幾乎減半。