分析：菲政府將杜特蒂押送海牙 防軍變兼削弱影響力

菲律賓政府依國際刑事法院發出的逮捕令逮捕前總統杜特蒂，並將他送往海牙，一架載有杜特蒂的飛機將從維拉莫爾空軍基地起飛。美聯社

菲律賓政府依國際刑事法院發出的逮捕令逮捕前總統杜特蒂 ，並將他送往海牙。分析人士認為，不讓杜特蒂留在國內，除可避免人民示威甚至軍變之外，也能削弱杜特蒂家族的影響力。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）被國際刑事法院依危害人類罪名發出逮捕令，今天上午從香港返回馬尼拉時，被菲律賓警方逮捕。他的女兒、副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）晚上發布聲明稱，杜特蒂正被送往海牙，斥責小馬可仕政府將菲律賓前總統送給「外國勢力」。

海牙是國際刑事法院的所在地。

現年79歲的杜特蒂於2016年至2022年擔任菲律賓總統，他被控在執政期間發動掃毒戰，以法外處決方式殺害數以千計可疑吸毒者。

菲律賓政治分析家、前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）接受中央社訪問時說，雖然小馬可仕沒有承認，但杜特蒂的被捕，與兩家族之間的政治鬥爭脫不了關係。

亞馬斯說，杜特蒂的被捕雖可看出美中對抗的影子，但過去2年來，杜特蒂家族與馬可仕家族之間的鬥爭持續白熱化，現已變成生存之戰。

薩拉很有可能在2028年菲律賓總統大選 角逐總統大位，而馬可仕家族則欲進一步鞏固政治地位；從地緣政治角度來看，小馬可仕家族被認為親美、杜特蒂家族被認為親中，哪個家族掌權，將影響南海局勢。

杜特蒂的父親曾是前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）的內閣官員，杜特蒂在擔任總統任內，允許被指控為獨裁者的老馬可仕安葬於英雄公墓，小馬可仕和薩拉於2022年總統大選時為競選搭擋，兩家族關係原本和睦。

但總統大選過後，兩家族因對中政策、掃毒立場以及政治利益等因素漸行漸遠，後來正式決裂，薩拉被指揚言刺殺小馬可仕，而以馬可仕盟友居多的眾議院，則通過彈劾 薩拉，彈劾案現已呈上參議院，等候審判。

小馬可仕早前表示不會協助國際刑事法院調查杜特蒂任內的掃毒戰，但去年11月改口稱，如果杜特蒂自己願意作供或是接受調查，則一旦國際刑事法院決定逮捕杜特蒂，菲律賓政府將不會阻止。

如今杜特蒂被送往海牙，亞馬斯分析，只要杜特蒂人不在菲律賓，他的律師團即使向最高法院申請暫時禁制令也無濟於事，他的支持者就算試圖發動示威、甚至軍變，也難成氣候。

亞馬斯並說，杜特蒂家族本就被指親中、出賣南海主權，他日前前往香港，加上中國外交部發言人毛寧又呼籲國際刑事法院避免將杜特蒂案政治化和雙重標準，坐實了杜特蒂親中、中國挺杜特蒂的說法。

由於菲中南海爭議，菲律賓民眾大多對中國政府印象不佳。

亞馬斯進一步表示，杜特蒂的被捕，也將讓薩拉的政治前景蒙受連帶傷害，因為杜特蒂的罪名相當沉重，一些原本對於彈劾薩拉猶豫不決的參議員，現在恐將被迫投下贊成票。

有關杜特蒂被捕對於菲律賓政局的後續影響，亞馬斯認為，就目前來看，小馬可仕政府策略運用得當，讓杜特蒂家族難以從中謀取政治利益。

但亞馬斯說，這仍將是一場「扭轉戰」，杜特蒂家族也會聲稱遭受政治迫害，博取民眾同情，誰能更巧妙運用局勢才能勝出，就目前而言，看似馬可仕家族處於上風，因為杜特蒂被控危害人類罪，處於守勢。

他認為，未來觀察的重點將是杜特蒂家族能否動員支持者，但由於杜特蒂人已不在菲律賓，預料就算有政治噪音，也終將消退。