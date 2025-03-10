遭發「紅色通緝令」杜特蒂從香港返回馬尼拉後被捕

菲律賓前總統杜特蒂在傳出遭國際刑警組織發出「紅色通緝令」，9日高調現身香港引發關注。（美聯社）

菲律賓前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）11日結束香港 之行返回馬尼拉，隨即在機場被捕。菲律賓總統府表示，菲方已接獲國際刑事法院發出的拘捕令副本。

國際刑事法院對杜特蒂發出通緝令，指控他在2016至2022年間，以「毒品戰爭」為名實施危害人類罪。杜特蒂遭國際刑警組織發出「紅色通緝令」之際，突然現身香港，並高調於灣仔為其所屬政黨的參議員 候選人拉票，引發關注。

中國外交部駐港公署對此表示，杜特蒂及其現任菲律賓副總統的女兒薩拉，是私人度假行程到香港。有關菲律賓公民在港舉行的集會已根據特區法律法規事先提出申請。

據港媒報導，杜特蒂7日晚前往香港，9日在香港灣仔修頓場館出席活動，為其所屬政黨的參議員候選人拉票。同時，薩拉亦到場致詞，約有2000多位在港菲律賓人入場參加大會。

中國網路媒體《觀察者網》提到，杜特蒂在演講中否認國際刑事法院對他的指控。他表示，「我有什麼罪？我在我的時代所做的一切，都是為了讓菲律賓人能有一點和平與安寧」。

針對可能被逮捕一事，杜特蒂說，「如果這真的是我人生的命運，沒關係，我會接受的。如果我被捕入獄，我也無計可施。」他還開玩笑呼籲支持者為他修建紀念碑捐款，並在紀念碑上展示他「持槍的畫像」。