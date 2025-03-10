英國擬加強汰除不適任公務員 高階官員按實績計薪

英國政府擬加速改革公務體系，近日擬宣布的新措施包括按實際績效衡量高階公務員薪酬、簡化不適任人員汰除流程。圖為中央政府機關林立的倫敦白廳（Whitehall）大道。中央社

英國政府擬加速改革公務體系，高階或資深公務員為重點實施對象之一，預計近日將宣布的新措施包括按實際績效衡量高階公務員薪酬、落實「獎優汰劣」，並簡化不適任公務員汰除流程。

根據規劃，工作表現未達標準的高階公務員將被要求參加人力發展計畫；若工作表現在6個月內仍未見提升，相關公務員將遭汰除。此外，政府擬在5年內達成每10名公務員之中，即有一人從事數位科技或數據資料相關工作，人數占比將達現有水準約兩倍。

改革一大目標為讓公務體系的運作方式和思維模式更接近私人企業。英國政府一名發言人表示，缺乏落實政府政策所需技能、或者表現未達所需水準的公務員，將被鼓勵主動辭職。

英國公職人數近年持續上升，原因包括脫歐及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 衍生的新業務與人員需求。

保守黨執政（2010至2024年）後期，歷任首相曾提出為公務體系「瘦身」並提升其服務「性價比」（CP值）的願景，去年7月下台的前首相蘇納克（Rishi Sunak）政府即曾一方面推動提高國防支出在國內生產毛額（GDP）的占比，另一方面醞釀大砍近7萬名公務員。

不過，官方資料顯示，僅是自2023年底以來，英國公務體系又新增逾1萬5000名人員。2016年，英國公務員總計約38萬4000人，而據英國獨立智庫「政府研究院」（Institute for Government）今年1月發布的報告，英國公務員人數估計去年已超過51萬5000人，也就是8年內增加近34%。然而，歷次民調 結果顯示，英國民眾普遍不滿公部門服務品質。

工黨去年7月上台執政後，曾預告將推行公務體系改革。儘管政府未明確指出有意汰除的人數，英國媒體曾援引官方消息人士說法報導，恐遭開鍘的公務職缺至少有1萬個。

位階僅次於首相的英國內閣辦公廳（Cabinet Office）官員麥費登（Pat McFadden）9日接受英國廣播公司（BBC）專訪提到，政府擬實施「激進」（radical）的公務改革。他說，特別是中央政府部會，公職人員編制將縮減，以利投入更多資源於邊境 防衛、社區和監獄警務等「前線工作」。

此外，麥費登指出，他希望能有更多公務員在倫敦以外地區工作，這除了有助節省國庫支出，也可加強公務員與地方的連結。

麥費登去年12月曾在一場演講提到，他希望公務機關的運作能更像新創公司，包括勇於實驗、實事求是。他說，相較於「如何第一次就做對」，更重要的是如何盡快「把事情做得更好」。

他近日針對公務體系「數位化」指出，儘管明明有更快速、便宜、成效更好的解決方案，部分公務機關的作業方式仍未擺脫「影印機和紙本表格」，而這「不可能是正確的作法」。

內閣辦公廳表示，公務人員將被要求遵循以下原則：若人工智慧（AI）或其他數位科技能處理得更好、更快，就不需浪費人力做同樣的工作。

不過，回應官方近日預告的改革規劃，成員包含3萬多位公務員的「展望」工會（Prospect）秘書長柯蘭西（Mike Clancy）說，政府不應把公務體系當「政治出氣筒」；嚴肅的改革不應從粗暴的數人頭開始，而應從評估公務體系需要哪些專業技能著手，例如在科學和數位資料領域。然而，與私人企業相較，公務體系給相關人才的薪酬著實缺乏吸引力。

BBC報導，除了公務改革，英國政府近日另擬宣布社會福利變革，內容聚焦拉高津貼的申請門檻、鼓勵仍有工作能力的民眾儘速返回勞動市場。

為確保財政紀律、減少赤字，政治理念向來不訴求「小政府」、且較保守黨重視社會福利的英國工黨政府近來頻出招，要求各中央政府機關積極探索精簡支出的可行性，包括以每年節約支出達11%為目標，以及鎖定重要性最低的20%支出項目優先削減。

值得一提的是，英國獨立研究機構「財政研究院」（Institute for Fiscal Studies）去年9月曾發布報告指出，用於健康問題相關津貼的英國國庫支出過去4年大幅增長約25%，由COVID-19疫情爆發前2019–2020財政年度的520億英鎊（約670億美元）上升至2023–2024年的650億英鎊，且至2028–2029年度恐逼近1000億英鎊。

其中，以金額計，約7成這類津貼的給付對象為「工作年齡（16至64歲）人口」，且工作年齡人口領取相關津貼的人數在2019–2020年度至2023–2024年度暴增約3至4成。根據報告，領取相關津貼的英國民眾有年輕化趨勢，且許多人已有超過兩年未就業。

如何增進公共醫療照護運作效率，同時減少健康相關社會津貼導致的財政負擔，是英國政府近年棘手挑戰之一。