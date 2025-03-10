我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普推「金卡」簽證 這些城市民眾更買不起房

社群媒體平台X大當機 僅顯示「11字」狂轉圈

恐遭國際刑事法院控罪的菲前總統杜特蒂 高調現身香港

香港特派員李春╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
可能被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的菲律賓前總統杜特蒂到香港，9日高調現身香港灣仔參加菲律賓人的競選拉票集會。 歐新社
可能被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的菲律賓前總統杜特蒂到香港，9日高調現身香港灣仔參加菲律賓人的競選拉票集會。 歐新社

可能被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的菲律賓前總統杜特蒂香港，九日高調現身香港灣仔參加菲律賓人的競選拉票集會。中國外交部駐港公署說，杜特蒂及其現任菲律賓副總統的女兒薩拉，是私人度假行程到香港。

杜特蒂日前抵港，8日在香港鬧市銅鑼灣利舞臺廣場現身，9日在灣仔修頓球場出席為在港菲律賓黨友競選拉票的集會。集會有約2000名在香港的菲律賓人出席，現任菲律賓副總統的杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte），亦有參加集會和致詞。

中國外交部駐香港特派員公署回應相關查詢時說，據了解，杜特蒂及薩拉此次來港是私人度假行程。有關菲律賓公民在港舉行的集會，已根據香港特區法律法規事先提出申請。

杜特蒂和薩拉出席的灣仔修頓球場菲律賓人集會，是為五月菲律賓參議院中期選舉進行拉票。杜特蒂發言時，質疑國際刑事法院對他的指控，強調自己只是為菲律賓民眾爭取一些安寧祥和，如果這是命運，他會接受，一旦被捕入獄，他將無能為力。面對彈劾的薩拉則暗示，她計畫參與2028年菲律賓大選。

杜特蒂在任菲律賓總統期間，以鐵腕打擊販毒活動，她擔任達沃市長期間進行法外處決，被國際法院指涉嫌違反人類罪進行調查，有傳國際刑事法院對其已控以「反人類罪」，準備發出拘捕令。

菲律賓總統府發言人回應說，無法評論，但若是法院發出逮捕令，當局會與國際刑警合作，並對杜特蒂發出禁止出境令。

杜特蒂 香港 彈劾

上一則

英國北海油輪撞貨船 已知32名傷者獲救

下一則

泰南疑似反抗分子攻擊釀5死13傷 大馬籲公民暫勿前往

延伸閱讀

國際餐飲外送平台Deliveroo撤出香港

國際餐飲外送平台Deliveroo撤出香港
墨西哥總統35萬人集會籲自主 確信化解川普關稅威脅

墨西哥總統35萬人集會籲自主 確信化解川普關稅威脅
EMS：盼助更多學生 FAFSA申請延長至4月2日

EMS：盼助更多學生 FAFSA申請延長至4月2日
薩拉度加箱根日式花園迎春慶會 文化表演、美食攤位

薩拉度加箱根日式花園迎春慶會 文化表演、美食攤位

熱門新聞

墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40

超人氣

更多 >
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」