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英國北海油輪撞貨船 已知32名傷者獲救

編譯羅方妤／即時報導
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英格蘭東南部林肯郡附近的北海海域10日發生油輪和貨船相撞事故。（路透）
英格蘭東南部林肯郡附近的北海海域10日發生油輪和貨船相撞事故。（路透）

英國天空新聞報導，英格蘭東南部林肯郡附近的北海海域10日發生油輪和貨船相撞事故，已知32名傷者獲救，但傷勢不明。

油輪和貨船在英格蘭東南部林肯郡附近的北海海域相撞起火，現場冒出濃濃黑煙。慈善組織英國皇家全國救生艇協會（RNLI）補充，他們在當地時間10日上午9時50分左右接獲事故通報後，派遣四組人員前往現場。他們還說，據報導，有多人在撞船事件發生後，於距離海岸約20公里的海域棄船逃生。

鄰近的格里姆斯比東港（Port of Grimsby East）執行長博耶斯（Martyn Boyers）表示，已有32名傷者被帶回岸上。目前尚不清楚他們傷勢如何。

博耶斯補充，通報稱現場出現「巨大火球」，「他們肯定已經發出求救信號，幸運的是，現場已經有一艘船員轉移船。自那時起，就有一支救護船隊接走他們能找到的任何人」。

英國海岸巡防隊（HM Coastguard）稍早表示，目前正在協調緊急應變措施。英國海岸巡防隊的固定翼飛機，及案發現場附近具滅火能力的船隻也都投入救援工作。

東米德蘭救護車服務（East Midlands Ambulance Service）表示，他們在當天上午11時28分接獲林肯郡港口城市格里姆斯比（Grimsby）北碼頭的電話。他們聲明補充說：「我們已派出多支救援隊伍，包括危險區域應對團隊（ Hazardous Area Response Team），目前我們仍在現場。」

全球船舶追蹤情報網站Marinetraffic.com指出，涉事船隻分別是懸掛美國國旗、名為Stena Immaculate的油輪，及懸掛葡萄牙國旗、名為Solong的貨船。網站指出，貨船Solong號原訂本日上午從蘇格蘭格蘭奇茅斯出發（Grangemouth），前往荷蘭鹿特丹。網站上的影像顯示，碰撞發生前，貨船Solong號朝著油輪Stena Immaculate號駛去，據信後者當時處於停泊狀態。

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