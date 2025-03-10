我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DOGE：3億多元疫情紓困貸款是11歲以下兒童取得

打了類固醇的官僚…加國新總理卡尼 能與川普一戰？

格陵蘭總理：世界秩序不穩 川普行事風格難預料

中央社努克10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）。美聯社
格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）。美聯社

丹麥自治領土格陵蘭明天將舉行議會選舉，格陵蘭總理艾格德受訪表示，世界秩序在許多方面都不穩定，揚言要買下格陵蘭的美國總統川普，其行事風格非常難預料，令人感到不安。

丹麥廣播公司（DR）今天播出艾格德（Mute Egede）的受訪內容，他說道：「世界秩序在許多方面都不穩定，加上美國總統非常難以預料，致使人們惴惴不安。」

多次宣稱要買下格陵蘭的川普（Donald Trump），上周向美國國會兩院聯席會議發表演講，重申他打算購買這塊丹麥屬地的構想，還說基於國家與國際安全的考慮，美國需要格陵蘭島。

艾格德表示：「我們理應受到尊重，但我認為這位美國總統自上任以來並沒有這樣做。」

他還指出：「我們必須劃清界線，並向那些尊重我們想打造未來的國家，付出更多努力發展關係。」

艾格德曾多次提及，僅有5萬7000人口的格陵蘭屬於島上全體人民，格陵蘭的未來應由人民自行決定，他也支持格陵蘭完全獨立。

就地理位置而言，格陵蘭首府努克（Nuuk）更靠近美國紐約市而非丹麥首都哥本哈根。

全境大部分位在北極圈內的格陵蘭，蘊藏著豐富的礦產、石油與天然氣，但發展較為緩慢，目前當地仍相當仰賴漁業和丹麥核撥的補貼。

格陵蘭 川普 石油

上一則

俄對庫斯克州烏軍發動包圍戰 稱首跨界攻占蘇米州土地

下一則

瓜地馬拉火峰火山噴發 近300戶家庭疏散

延伸閱讀

北大台研院長李義虎：川普對台海可能表現出「交易論」

北大台研院長李義虎：川普對台海可能表現出「交易論」
專業人員遭裁撤 IRS對大型企業查稅的單位被刪到剩架構

專業人員遭裁撤 IRS對大型企業查稅的單位被刪到剩架構
川普剛打完高爾夫 飛機闖入禁飛區F-16急升空攔截

川普剛打完高爾夫 飛機闖入禁飛區F-16急升空攔截
墨西哥總統35萬人集會籲自主 確信化解川普關稅威脅

墨西哥總統35萬人集會籲自主 確信化解川普關稅威脅

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50

超人氣

更多 >
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州