男子攀倫敦大笨鐘揮巴勒斯坦旗 已僵持十數小時

一名手持巴勒斯坦旗幟的男子攀上倫敦地標大笨鐘（Big Ben）。（路透）

一名手持巴勒斯坦 旗幟的男子在倫敦時間8日清晨攀爬上大笨鐘（Big Ben）塔樓，導致西敏宮（Palace of Westminster）周邊交通陷入癱瘓。

影片來源：YouTube@On Demand News

這名男子赤腳站在伊麗莎白塔（Elizabeth Tower）一處外牆突起處，距地面數公尺高，高喊「解放巴勒斯坦」口號。

根據X平台上資訊顯示，他於當地時間上午7時許（美東時間凌晨2時許）爬上大笨鐘，已在上面至少十數個小時。

至少九輛緊急救護車輛在現場待命，救難人員搭雲梯試圖接近他，並想要遞熱食勸誘他下來，但男子威脅救難人員，如果有人靠近，他就會再往上爬。

這名男子用手機實況轉播他在大笨鐘上看到的景象，偶爾可看到他以零食充飢，塔樓底下有一群巴勒斯坦支持者呼口號聲援他。

從鏡頭中可看到他的雙腳流血，可能是攀爬塔樓時受傷。

官方表示，由於這起事件，英國國會大廈的導覽行程已取消。

西敏橋（Westminster Bridge）及附近街道封閉，警方也封鎖了整個國會廣場（Parliament Square），大批民眾在附近圍觀。

影片來源：YouTube@Sky News