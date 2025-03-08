我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

敘利亞內部衝突 安全部隊被控殺害532阿拉維派平民

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

敘利亞內部衝突 安全部隊被控殺害532阿拉維派平民

中央社貝魯特8日綜合外電報導
敘利亞政府安全部隊成員在與親阿薩德戰士的衝突中喪生。(美聯社)
敘利亞政府安全部隊成員在與親阿薩德戰士的衝突中喪生。(美聯社)

敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」報告，敘國安全部隊及其盟友近期殺害至少532名阿拉維派平民。此外，安全部隊今天重軍部署至阿拉維派位於地中海沿岸的核心地區。

影片來源：YouTube@Sky News

法新社報導，敘利亞新政府6日與效忠阿拉維派（Alawite）前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的槍手爆發致命衝突後，當地持續通報有平民遭殺害。

新政府是在伊斯蘭主義分子領導的部隊於去年12月發動閃電攻勢推翻巴夏爾．阿塞德後取得政權。

敘利亞人權瞭望台（SOHR）報告：「有532位阿拉維派平民在敘利亞沿海地區及拉塔基亞（Latakia）山區遭安全部隊及其盟友殺害。」

敘利亞人權瞭望台指出，他們是在安全人員或親政府戰士執行的「處決」中死亡，並伴隨「洗劫房舍和財產」的行動。

這些平民的死亡使累計死亡人數達到745人，其中包括93名新政府的安全部隊成員，以及120名親阿塞德戰士。

國營的敘利亞新聞社（SANA）報導，安全部隊已部署至拉塔基亞及更南邊的賈卜萊（Jableh）、巴尼亞斯（Baniyas）以恢復秩序。

敘利亞國防部發言人表示，安全部隊已「重新掌控」遭效忠阿塞德槍手攻擊的地區。

隨著安全部隊加強部署，根據敘利亞人權瞭望台，當地今天已「相對恢復平靜」。

法國今天譴責在敘利亞針對特定信仰平民與囚犯的暴力行為。法國外交部透過聲明呼籲，敘國新政府必須「確保展開獨立調查，查明這些犯罪行為，並讓加害者遭到判刑」。

敘利亞 阿塞德 國防部

上一則

德保守派聯盟與社民黨達初步協議 可能組聯合政府

延伸閱讀

阿塞德倒台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國

阿塞德倒台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國
阿塞德下台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國

阿塞德下台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國
阿塞德垮台後 聯合國化武監督機構首訪敘利亞

阿塞德垮台後 聯合國化武監督機構首訪敘利亞
敘北城市汽車炸彈攻擊增至19死 阿塞德垮台後最致命攻擊

敘北城市汽車炸彈攻擊增至19死 阿塞德垮台後最致命攻擊

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
英國首相施凱爾（左）3月1日在唐寧街會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(美聯社)

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

2025-03-01 19:20

超人氣

更多 >
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對
川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火
只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬
事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情

事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情