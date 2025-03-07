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德服務業工會罷工 11座機場航班將受影響

中央社柏林7日專電
德國慕尼黑（Munich）漢莎航空報到櫃台空無一人。路透
德國慕尼黑（Munich）漢莎航空報到櫃台空無一人。路透

德國服務業工會宣布10日在德國11座機場舉行全日罷工，以爭取更好工作契約，包括依據員工工作時段與壓力，提高薪資及休假等條件。這場罷工預計將造成航班取消和誤點情況。

德國服務業工會（Verdi）聲明指出，預計受影響的機場包括法蘭克福（Frankfurt）、慕尼黑（Munich）、漢堡（Hamburg）、柏林（Berlin）、斯圖加特（Stuttgart）、科隆/波恩（Cologne Bonn）、杜塞道夫（Dusseldorf）、多特蒙德（Dortmund）、漢諾威（Hanover）、萊比錫（Leipzig）與不來梅（Bremen）。

在科隆、杜塞道夫、漢堡與慕尼黑等機場已經有部分航班取消。德國最大的法蘭克福機場最近一次公部門僱員罷工行動是在2023年3月。

根據歐盟航空乘客權利條例，只要乘客是搭乘從歐盟境內機場出發或是在歐盟降落，以及由歐盟航空公司營運的航班，因罷工行動而受影響，都可向航空公司提前詢問相關因應措施。

根據德國服務業工會聲明指出，為了向公部門市政雇主協會（VKA）爭取更好的工作條件、工作時間和合理薪資，不得不採取「罷工」的最後手段。

德國服務業工會副主席貝勒（Christine Behle）在德國公共廣播聯盟（ARD）表示，「我們視這場警示性罷工是出於被迫，因為雇主方至今沒有對當前的集體談判提出因應方案」。

貝勒解釋，沒有來自產業對抗的壓力，與資方的談判就不會有進展，工會事前提出罷工聲明是期盼乘客能夠理解，並支持罷工行動。

這次罷工肇因德國聯邦政府與地方政府之間的工資糾紛。市政資方協會（VKA）負責規範公部門僱員工作條件，與公共服務工會簽訂集體協議，德國16個聯邦在內的市政級雇主都是成員，同時包括醫院、銀行、廢物清運公司，運輸公司與機場等。

雙方下一輪談判預計在3月中旬舉行。近來包括醫院、養老院與幼兒園等社會機構的員工也紛紛傳出罷工。

罷工 德國 歐盟

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