歐盟26國挺烏和談及安全保證 匈牙利唯一反對

歐盟緊急高峰會今晚提出支持烏克蘭參與談判、和平協議須尊重其領土完整、須有安全保證，以及持續軍援等強硬聲明，但在匈牙利一國反對下，罕見以其他26國同意的高峰會結論附件形式發布。(路透)

歐盟 緊急高峰會今晚提出支持烏克蘭 參與談判、和平協議須尊重其領土完整、須有安全保證，以及持續軍援等強硬聲明，但在匈牙利一國反對下，罕見以其他26國同意的高峰會結論附件形式發布。

歐洲聯盟（EU）在美國片面與俄羅斯 談判俄烏戰爭解決方案、切斷對烏克蘭軍援的急迫情勢下召開臨時高峰會，討論烏克蘭議題，但不論繼續軍援烏克蘭或對俄制裁，都遭到匈牙利堅持反對，最後在未能由歐盟27國一致同意列為高峰會結論下，特別以附件形式呈現。

這份附錄文件敘明在「26個政府領導人的堅定支持」下，要求未來的和平談判5項原則：沒有烏克蘭參與的談判不算數；影響歐洲安全的談判若沒有歐洲參與也不算數；任何休戰或停火只能是達成全面和平協議過程的一部分；任何協議都需伴隨對烏克蘭提供強大和可靠的安全保障；和平必須尊重烏克蘭的獨立、主權和領土完整。

該文件並表示，烏克蘭自身強大的軍事和國防能力，對於達成和平不可或缺，這適用於結束戰爭的談判之前、之間和之後。因此歐盟仍會與理念相近的夥伴和盟友協調，向烏克蘭提供更多的政治、財政、經濟、人道、軍事和外交支援，並加強對俄羅斯的壓力，包括透過進一步制裁和加強執行現有制裁措施，以削弱俄國繼續發動侵略戰爭的能力。

針對烏克蘭要求的安全保證，這份歐盟26國聲明指出，將根據國際法和各自的能力，包括探討是否可能使用歐盟的「共同安全和防衛政策」（CSDP）工具，為安全保障作出進一步貢獻，並且應與烏克蘭及理念相近夥伴和北約夥伴一起進行安全保障。

聲明文件表示，歐盟今年將提供烏克蘭共306億歐元資金，其中125億歐元（約135億美元）由歐盟本身財務支出，181億歐元來自歐盟凍結俄羅斯中央銀行資產的利息。